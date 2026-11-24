¿Quién decide cómo se paga una deuda? El curso legal del peso obliga a recibir billetes, la nueva ley de pagos digitales permite exigir lo contrario y la autonomía contractual queda en medio. La cuestión no es solo técnica.

La Ley Monetaria dispone, sin matices, que los billetes de Banco de México tienen poder liberatorio ilimitado. Las obligaciones de pago en moneda nacional se solventan con la entrega de billetes y esa regla no es renunciable.

Frente a esa regla, que protege a quien paga en billetes, surge ahora una de signo inverso. La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos es, como la Ley Monetaria, de orden público. En ella se faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que la aceptación de medios de pago digitales y electrónicos podrá ser la única forma de pago.

A ello se suma un dato económico, el efectivo no está en retirada en México, sino en expansión al haber alcanzado máximos históricos el monto de billetes en pesos corrientes.

¿Estamos ante una antinomia? La tentación de resolverla por el criterio cronológico, ley posterior deroga anterior, resulta en un argumento frágil. Ambas leyes son federales, de igual jerarquía y de orden público; la Ley Monetaria es, además, ley especial en materia de signos monetarios.

La Corte ya enfrentó una tensión similar. Al revisar la ley antilavado, que prohíbe liquidar o aceptar en efectivo ciertos actos por encima de umbrales determinados, sostuvo que esa prohibición no hace nugatorio el poder liberatorio de billetes y monedas; el poder liberatorio describe el valor que el Estado otorga a la moneda para que el acreedor deba recibirla, y la ley antilavado sólo establece limitantes sobre la forma de liquidar ciertas operaciones.

En la misma línea, la legislación fiscal condiciona desde hace años la deducibilidad de pagos a que se realicen por medios bancarizados, sin que ello se haya entendido como desmonetización.

El conflicto puede ser aparente, porque el legislador puede modular el efectivo por interés público sin destruir su curso legal. Pero la diferencia de grado importa. La ley antilavado fija en la propia ley supuestos tasados (inmuebles, vehículos, joyería, acciones, arrendamientos) y umbrales cuantitativos y sólo deja a Hacienda ampliar la lista a bienes fungibles de acuerdo al grado de riesgo; la nueva ley, en cambio, permite excluir el efectivo como única forma de pago en sectores enteros, definidos por la autoridad administrativa y no por el legislador, sin umbrales. Cuanto más amplia y cotidiana la determinación, más cerca de una desmonetización de facto y más difícil sostener que la Ley Monetaria sigue intacta. Es ahí donde puede abrirse un frente para el amparo, con argumentos de reserva de ley, legalidad, igualdad y no discriminación de las personas no bancarizadas.

Fuera de México, esta discusión ya produjo leyes, litigios y rectificaciones. En EU, donde la ley federal no obliga a los particulares a aceptar efectivo, la respuesta ha sido estatal y municipal, y apunta en sentido contrario a la mexicana. En Massachusetts (1978) ningún establecimiento minorista puede discriminar al comprador en efectivo y todos deben aceptar moneda de curso legal; Nueva Jersey (2019) prohíbe rechazar efectivo en ventas presenciales; Colorado (2021) admite quioscos que conviertan efectivo en tarjeta prepagada sin comisión y Filadelfia, San Francisco y Nueva York han adoptado ordenanzas similares.

En Europa, el Tribunal de Justicia ha sostenido que el curso legal del euro exige no una aceptación absoluta, sino una aceptación de principio de los billetes, y que los estados pueden limitarla por razones de interés público siempre que la medida sea proporcionada y existan alternativas. La Comisión Europea resume la regla: curso legal implica, en principio, aceptación obligatoria al valor nominal con efecto liberatorio, con excepciones por pacto previo, rechazo de buena fe y límites para combatir la evasión y el lavado.

Digitalizar es un objetivo legítimo, con beneficios reales (formalización, trazabilidad, seguridad, reducción de costos de manejo de efectivo), pero el método elegido puede cargar a la nueva ley con un riesgo constitucional y social innecesario. La experiencia comparada sugiere otro camino, promover lo digital sin proscribir lo físico.

Hay que garantizar cobertura de cajeros y corresponsales y cuentas digitales sin costo, de modo que la transición gradual sea medible y no meramente declarativa y privilegiar incentivos sobre prohibiciones, profundizando estímulos como el decreto de estímulos fiscales para medios de pago electrónicos en lugar de imponer la exclusividad digital al consumidor final.

Digitalizar es deseable, pero hacerlo a costa de la certeza sobre el dinero de curso legal resulta poco recomendable.

Socio de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.