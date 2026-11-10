M&A, ¿qué sigue después del closing?

En el mundo de las fusiones y adquisiciones, el cierre suele celebrarse como el final de la historia tras meses de estrategia, auditoría, negociación y autorizaciones. Sin embargo, la práctica demuestra que el valor de una operación no se materializa al cierre, sino en los meses y años de integración que siguen. Así lo confirma la obra Post-Merger Integration, de David Fubini con Patrick Sanguineti (Wiley, junio de 2026).

Las integraciones más efectivas comparten ciertos principios. El primero, del que se desprenden los demás, es mantener la razón de ser de la operación (deal rationale) en el centro de cada decisión. La pregunta ¿por qué hicimos esta operación? debe acompañar a directivos y asesores desde la planeación hasta el cierre, y posterior a este.

La obra de Fubini y Sanguineti refiere integraciones como las de US Airways y American Airlines, Keurig Green Mountain y Dr Pepper Snapple, y Suntory y Beam Inc. que dejan una lección común: la razón de ser de la operación determina dónde debe concentrarse el trabajo subsecuente. Si la tesis es la escala, como en las aerolíneas, la ruta crítica está en la transmisión de sistemas, instalaciones y autorizaciones y en la revisión de temas de competencia que condiciona el cierre. Si descansa en una red de distribución, como en Keurig, el valor depende de que los contratos con distribuidores y clientes sobrevivan, por lo que las cláusulas de cambio de control, exclusividad y cesión deben revisarse desde la auditoría. Si se trata de entrar a un mercado e incorporar nuevos líderes, como en Suntory y Beam, la estructura debe proteger ese talento mediante el gobierno corporativo y esquemas de retención.

Si la razón dictó esas integraciones, también debe dictar la estructura legal. Pero una tesis no basta, debe traducirse en un plan de acción para integrar en forma adecuada los negocios.

Ese plan de integración es distinto del estratégico, que es, por necesidad, un boceto que se elabora con la información limitada de la auditoría y en todo caso una mejor estimación que habrá de confirmarse, ajustarse o refutarse. El plan de integración debe ser granular, exhaustivo y accionable. Si el primero cabe en 20 líneas, el segundo puede superar las mil, porque cubre cada punto de decisión.

Es similar a desarrollar un producto, el plan estratégico es el diseño conceptual; el de integración, el plano detallado de cada pieza y qué se descarta del modelo anterior. Como prototipo, es iterativo, evoluciona conforme se aprende. Lo inesperado, las oportunidades o los problemas son parte del proceso.

Este proceso exige disciplina después del cierre. Es un error suponer que una visión atractiva, buenos asesores y buena comunicación bastan para que todo se acomode. A menudo, quien negoció no es quien integra, y la tesis se diluye. Los primeros cien días se consumen en lo inmediato (nómina, sistemas, clientes) y desplazan las prioridades estratégicas. Las sinergias que justificaron el precio se quedan en el modelo financiero si nadie responde por capturarlas ni hay métricas para medirlas. Y, por inercia, se integra todo igual, cuando la razón del trato debería indicar qué integrar a fondo, qué preservar y qué dejar intacto.

Para quienes asesoramos operaciones de M&A, esta idea tiene implicaciones muy concretas.

Los hallazgos del due diligence no solo ajustan precio, declaraciones e indemnizaciones. Alimentan el plan de integración al revelar temas como cambio de control, consentimientos, transferibilidad de permisos o pasivos laborales que condicionan la tesis.

Por otra parte, en la etapa de integración, temas como acuerdos de transición, retención de personal clave, pactos de no competencia y los earn-outs deben diseñarse en función de lo que la operación busca lograr.

En materia de merger control (competencia económica), la integración debe planearse antes del cierre, con las partes operando de forma independiente e intercambiando información sensible mediante clean teams mientras la operación no es autorizada.

A lo anterior se suman la necesidad de contar con un gobierno corporativo robusto pero eficiente que facilite las decisiones del plan de integración y aspectos laborales y regulatorios con calendario propio.

Al final, ningún contrato garantiza el éxito de una operación, aunque sí sienta las bases de una distribución eficiente de compromisos, riesgos y retornos.

En el mundo de las fusiones y adquisiciones, el closing constituye el inicio de una nueva realidad legal y corporativa, pero no la última página de la historia.

Podríamos decir que el cierre de la operación es apenas el primer capítulo de la historia de integración que realmente importa.