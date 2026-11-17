La inteligencia artificial ya no es un tema de innovación tecnológica, sino una variable estratégica que redefine cómo compiten las empresas y, con ellas, cómo se presta la asesoría jurídica. En su edición de septiembre/octubre de 2026, The Practice, publicación del Center on the Legal Profession de Harvard Law School, entrevista a Bjarne P. Tellmann, sobre su libro Law in the Era of AI (Wiley, 2026). Su tesis es tan sencilla como incómoda: para entender lo que la IA hará con el derecho, hay que observar primero lo que está haciendo con los clientes corporativos.

El punto de partida es una paradoja. Los abogados aspiran a representar a sus clientes con los más altos estándares, pero muestran poca curiosidad por lo que ocurre dentro de sus negocios. La omisión pesa: según datos del Bureau of Labor Statistics citados por el autor, las empresas concentran cerca del 75 % del gasto jurídico y serán ellas quienes marquen el ritmo y la estructura de la oferta legal. La historia confirma que las instituciones jurídicas casi siempre se han transformado por fuerzas externas a la profesión.

Tellmann distingue cuatro etapas en la evolución del director legal (general counsel o GC), guiadas por la doble dinámica de riesgo y eficiencia. Si la etapa GC 3.0 buscó optimizar el trabajo humano bajo la lógica de más por menos, la GC 4.0 incorpora una tecnología que participa directamente en el trabajo cognitivo. La pregunta ya no es cómo hacer más eficientes a los abogados, sino cuál es la combinación óptima entre inteligencia humana y artificial. La escala del cambio es contundente: según Gartner, el gasto mundial en IA rondará 2.6 billones de dólares en 2026, casi 47% más que en 2025, y se acercará a 3.5 billones en 2027, mientras que Amazon, Microsoft, Alphabet y Meta invertirán este año 725 mil millones de dólares, algo más del 2% del PIB de EUA.

Como riesgo y eficiencia nacen de la misma fuente, el GC difícilmente convencerá a la dirección de frenar. Su papel será promover una velocidad estructurada, como la Autobahn alemana, cuyos tramos sin límite funcionan porque existen reglas e infraestructura para circular rápido de forma sostenible. Es la lógica de la fábrica de IA descrita por Marco Iansiti y Karim Lakhani, de Harvard Business School: empresas que mejoran continuamente a partir de sus propios datos, como John Deere, cuya tecnología de siembra y aspersión redujo en promedio 59% el uso de herbicidas en un millón de acres y reorientó su negocio hacia ingresos recurrentes por software.

Ese impulso alcanzará a los despachos. La hora facturable pierde sustento y el modelo one stop shop se fragmenta en boutiques que cobran por el valor del resultado, firmas al estilo de las Big Four que combinan disciplinas, despachos con capital externo y consolidadores respaldados por fondos de capital privado que, como en la fiebre del oro, harán negocio vendiendo las palas. La exigencia es clara, definir con precisión qué hace único a cada proveedor y por qué merece ganar en el mercado.

El presente, advierte Tellmann, es desordenado. Muchos despachos pagan por sistemas en los que aún no confían, mientras los asociados revisan todo y los clientes preguntan dónde están los ahorros. Aun así, el autor mantiene una certeza, la sociedad seguirá necesitando reglas, Estado de derecho y mecanismos de solución de controversias, y el juicio humano seguirá siendo valorado, porque los humanos confían en los humanos.

En México, las empresas que operan bajo estándares globales no esperarán a que el mercado jurídico local madure para exigir lo que obtienen en otras plazas. Esa brecha es, a la vez, termómetro y oportunidad; un mercado con estructuras menos rígidas permite ensayar formas de organización, de cobro y de colaboración con la tecnología que en mercados maduros chocan con décadas de inercia, siempre que se entiendan las condiciones locales en protección de datos, competencia económica, regulación financiera, infraestructura y talento. Quien comprenda esas condiciones antes que sus competidores podrá convertirlas en ventaja, y en ese terreno la práctica transaccional y financiera tiene mucho que aportar.

El reto para los asesores legales no será adoptar la tecnología, sino traducirla en soluciones a la medida, creativas y eficientes para cada empresa integrando elementos de IA diseñando estructuras que conviertan el riesgo en ventaja competitiva.

En un mercado que no espera, prevalece quien combine el rigor del algoritmo con el criterio del abogado y entienda que el valor ya no se mide en horas, sino en soluciones.