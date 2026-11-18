Alfredo Hernández Casillas viajó a Argentina tras destaparse el escándalo de corrupción en el INE.

Alfredo Hernández Casillas, contratista del Instituto Nacional Electoral (INE), ya no está en el país debido a que inició una serie de viajes luego de que se destapó el entramado de corrupción en el Instituto.

Hernández Casillas está en Estados Unidos mientras analiza con sus abogados las mejores opciones para no regresar a México, de acuerdo con el columnista de El Financiero, Raymundo Riva Palacio.

“Una de las alternativas que manejan sus abogados es que se convierta en informante del gobierno estadounidense”, dice Riva Palacio en su texto El paradero del proveedor, que se publica este miércoles 18 de noviembre.

Tras el ‘estallido’ del escándalo de corrupción en el INE, Hernández Casillas viajó a Argentina, donde buscó durante al menos tres semanas un acuerdo con el gobierno de Javier Milei para que le otorgaran la residencia.

“Al no lograrlo, la semana pasada voló de Buenos Aires a Houston, con una escala intermedia, hasta donde se sabe, para continuar su viaje a San Diego, donde se encuentra en la actualidad”, agrega el periodista.

¿Qué sabemos de los ‘escondites’ de Alfredo Hernández Casillas?

Alfredo Hernández no tiene problemas para trasladarse a cualquier lugar, incluido México, debido a que no se le fincaron responsabilidades por los actos de corrupción y tampoco existe alguna orden de aprehensión de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra.

En caso de que este fuera el caso, la FGR podría solicitar a la Interpol una notificación para que Hernández Casillas sea ubicado y detenido con fines de extradición.

“La lentitud con la que han actuado las autoridades mexicanas le permitió trasladar sus recursos fuera del alcance de la Unidad de Inteligencia Financiera, que tardó varios días en congelarle sus cuentas”, añade Riva Palacio.

El empresario también tiene la intención de solicitar un permiso de residencia en Canadá, a pesar de que no es fácil, y con el objetivo de pedir asilo político. Dichas solicitudes se analizan por su viabilidad y el proceso.

Esto sabemos sobre las acusaciones en contra de Alfredo Hernández Casillas

De acuerdo con información de Raymundo Riva Palacio, Hernández Casillas construyó un oligopolio compuesto por su empresa Cajas Graf, por Lithoformas y Gráficas Corona, que competían individualmente y el ganador del concurso repartía el negocio entre ellos.

“Se enfocaban principalmente en los OPLE, los Organismos Públicos Locales Electorales que nacieron con la reforma electoral de 2014 como instituciones autónomas encargadas de organizar elecciones locales en cada uno de los estados”, explica.

Con la complicidad de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, quien recibía fuertes comisiones por cada contrato, se controlaba a los proveedores.

Además, Hernández Casillas tenía “comportamientos gansteriles”, de acuerdo con distintas fuentes, debido a que extorsionaba a las empresas y les exigía millones por participar en los concursos.