En los últimos 24 años no se demostró una colusión entre proveedores y los consejeros presidentes del Instituto Nacional Electoral (INE), como ocurrió con Guadalupe Taddei, según muestran grabaciones difundidas por medios de comunicación, defendió Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del organismo.

El exfuncionario señaló que la responsabilidad de combatir el oligopolio que se construyó correspondía a las autoridades del Estado, no al árbitro electoral, como acusó la presidenta Claudia Sheinbaum desde el gobierno federal.

“Lo que distingue el momento actual de lo que han sido por lo menos los últimos 26 años previos es que nunca hubo un escándalo de corrupción de estas magnitudes. Nunca se demostró una colusión con proveedores como parece haber ocurrido y nunca existió un conflicto de intereses como el que parece que ocurrió en tiempo recientes”, reprochó Córdova durante una conferencia convocada por los últimos cuatro expresidentes del IFE e INE.

Exconsejeros del INE urgen al Congreso a definir el proceso para la presidencia

Durante la conferencia de prensa, en la que participaron José Woldenberg, Luis Carlos Ugalde, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, los exconsejeros presidentes hicieron un llamado a la Cámara de Diputados para definir el proceso de elección de la próxima presidencia del INE, en medio de los preparativos para los comicios de 2027.

En un posicionamiento firmado por ellos y otros exconsejeros, señalaron que mantener la presidencia provisional de Blanca Cruz prolonga la crisis en el INE.

“Asuman el proceso de su nombramiento cuanto antes y lo desarrollen con estricto apego a la letra y el espíritu de la Constitución: que prevalecen los criterios de conocimiento, capacidad, competencia y sobre todo confianza de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso”, leyó José Woldenberg.

Además, plantearon la posibilidad de que consejeros presuntamente ligados al partido en el poder sean retirados del cargo para la renovación de la autoridad electoral.

“La confianza es fundamental para que el proceso electoral funcione y funcione bien. El 22, el entonces presidente López Obrador presentó una iniciativa que acaba con eso y traía esa idea de que las consejeras y los consejeros se eligieran popularmente, como después se estableció para los jueces”, reiteró Leonardo Valdés.

¿Existe una intención de buscar un cargo de elección popular?

Respecto a una supuesta intención de ocupar un cargo público mediante las elecciones, los cuatro exconsejeros presidentes negaron que busquen una candidatura. Sin embargo, Lorenzo Córdova y Leonardo Valdés simpatizan con un partido de reciente creación: Somos México.

“Los cuatro que estamos dando esta conferencia no tenemos las mismas intenciones en el futuro (...) ya a mi edad no estoy para ningún cargo de elección. A mí sí me pueden dar por muerto, pero créanme que lo voy a cumplir”, dijo Woldenberg.

“Nunca he sido miembro de un partido político, no lo soy, no lo seré (...) pero no tengo ningún interés (...), así que a mí denme por descontado de esta posibilidad de algún día ser candidato de algo”, aseguró Luis Carlos Ugalde.

“Soy miembro de este nuevo partido político (...) En lo personal no aspiro por ningún cargo de elección popular, pero sí estoy comprometido con un proyecto político que lo que intenta hacer es rescatar la institucionalidad democrática en este país”, compartió Leonardo Valdés.