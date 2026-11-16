Juan Carlos Cuervo es investigado por sus presuntos vínculos con empresas proveedoras de materiales electorales. (Cuartoscuro).

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a Juan Carlos Cuervo Escalona, exdirector de Coordinación y Análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), en la Lista de Personas Bloqueadas, tras detectar presuntas irregularidades financieras relacionadas con contratos de materiales y servicios electorales.

De acuerdo con las investigaciones, el exfuncionario habría participado en un esquema de contratación con empresas vinculadas a los hermanos Raymundo y José Alfredo Hernández Casillas, en el que presuntamente se simularon procesos de competencia y se utilizaron recursos públicos de manera indebida.

Las indagatorias también apuntan a que Cuervo Escalona habría recibido alrededor de 5 millones de pesos mediante transferencias y depósitos en efectivo, además de la compra de un departamento valuado en 1.95 millones de pesos. Estos movimientos habrían sido registrados bajo conceptos de viáticos y préstamos.

¿Quién es Juan Carlos Cuervo Escalona?

Juan Carlos Cuervo Escalona es un exfuncionario electoral que ingresó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) a finales de 2003, durante la presidencia de Luis Carlos Ugalde y cuando María del Carmen Alanís ocupaba la Secretaría Ejecutiva.

A lo largo de su trayectoria dentro del organismo llegó a ocupar la Dirección de Coordinación y Análisis del INE, durante la presidencia de Lorenzo Córdova.

Desde ese cargo, presuntamente intervino en la estandarización del Reglamento de Elecciones y en la validación de prototipos obligatorios para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), decisiones que, de acuerdo con las investigaciones, habrían favorecido a empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas.

Entre las compañías señaladas se encuentran ZEG, Cajas Graf y Litoformas, proveedoras de materiales y servicios electorales.

¿Qué contratos del INE están bajo investigación?

Las investigaciones también revisan contratos obtenidos por empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas mientras Cuervo Escalona trabajaba en el organismo electoral.

De acuerdo con la información difundida, en diciembre de 2015 estas compañías consiguieron adjudicaciones por más de 600 millones de pesos en tres entidades:

Veracruz: 302.9 millones de pesos.

302.9 millones de pesos. Hidalgo: 203.6 millones de pesos.

203.6 millones de pesos. Coahuila: 69.5 millones de pesos.

Las indagatorias apuntan a que, presuntamente, desde el organismo electoral se habrían realizado acciones para limitar la competencia de otras compañías y favorecer las adjudicaciones a este grupo empresarial.

¿Por qué la UIF bloqueó las cuentas de Juan Carlos Cuervo?

La UIF incluyó a Cuervo Escalona en la Lista de Personas Bloqueadas luego de identificar posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con las presuntas irregularidades en contrataciones electorales.

La dependencia señaló que el exfuncionario permanece sujeto a las restricciones previstas en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y otras disposiciones aplicables.

Estas medidas contemplan la suspensión de actos, operaciones y servicios financieros, mientras las autoridades dan seguimiento a los movimientos identificados.