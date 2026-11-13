Descongelan cuentas a Rubén Rocha Moya: ¿Qué pensiones tiene y cuánto dinero recibe?

Estos son los ingresos de las pensiones de Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa.

La Secretaría de Hacienda confirmó que permitirá al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, acceder a los recursos de sus pensiones, aunque el resto de sus cuentas bancarias permanecerá sujeto a restricciones.

Esto, después de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) accedió a la suspensión provisional concedida por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que autoriza a Rocha Moya a disponer de los pagos de sus pensiones.

Las cuentas de Rocha Moya permanecían bloqueadas desde mayo pasado, cuando la UIF incluyó al político, a otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa en su Lista de Personas Bloqueadas, tras conocerse acusaciones de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa.

¿Qué pensiones recibirá Rubén Rocha tras ser descongeladas sus cuentas?

Las cuentas bancarias desbloqueadas de Rubén Rocha corresponden a instituciones como Banamex, Banorte y Scotiabank, que de acuerdo con su declaración patrimonial recibe ingresos siguientes:

Pensión por jubilación derivada de su trayectoria laboral en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) : 731,647 pesos anuales.

: 731,647 pesos anuales. Pensión por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ): 490,626 pesos anuales.

): 490,626 pesos anuales. Pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE): 316,102 pesos anuales.

Esto representa un ingreso anual de 1 millón 538 mil 375 pesos, es decir, cobraría al mes poco más de 128 mil pesos.

¿Cuáles son los ingresos reportados por Rubén Rocha en su declaración patrimonial?

De acuerdo con su última Declaración Patrimonial y de Intereses presentada en mayo de 2026, el gobernador de Sinaloa con licencia reportó ingresos anuales totales por 2 millones 336 mil 583 pesos.

Este es el desglose de sus ingresos y patrimonio:

Sueldo como gobernador: Por su labor al frente del ejecutivo estatal, reportó percepciones por 798,208 pesos (dejando de percibir dicho salario posteriormente al solicitar licencia).

Por su labor al frente del ejecutivo estatal, reportó percepciones por 798,208 pesos (dejando de percibir dicho salario posteriormente al solicitar licencia). Pensiones y jubilaciones: Percibe tres pensiones distintas que complementan sus ingresos:

Percibe tres pensiones distintas que complementan sus ingresos: Bienes y propiedades:

o Declaró la posesión de una vivienda y cinco cuentas bancarias, además de un crédito hipotecario.

o Reportó ser dueño de un automóvil Volkswagen (modelo Gol) que indicó haber obtenido en una rifa.

Vehículos declarados: un Mercedes-Benz y un auto por sorteo

En el apartado de bienes muebles, el mandatario informó la posesión de dos vehículos. El primero es un Volkswagen Gol modelo 2017, que obtuvo mediante un sorteo organizado por una empresa privada.

El segundo es una camioneta Mercedes-Benz GLC modelo 2018, adquirida a través de un crédito y con un valor aproximado de 850 mil pesos.

Este último representa el activo de mayor valor declarado dentro de su patrimonio en la categoría de bienes muebles.

Bienes inmuebles y patrimonio material:

En cuanto a propiedades, Rocha Moya reportó una casa adquirida en 1984 por un monto de 650 mil pesos.

El inmueble cuenta con una superficie de terreno cercana a los 100 metros cuadrados y una construcción de 155 metros cuadrados.

Asimismo, declaró bienes muebles del hogar —como mobiliario y accesorios— con un valor total estimado en 500 mil pesos, adquiridos en establecimientos comerciales.