Garantiza INE instalación de todas las casillas en 2027, aun con recorte presupuestal

El Instituto Nacional Electoral espera la notificación formal del recorte de 6 mil millones de pesos para determinar qué proyectos secundarios podrían quedar en pausa. (Cuartoscuro).

La presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Cruz García, garantizó que se instalarán todas las casillas en la elección de 2027, aun cuando se concrete el recorte de 6 mil millones de pesos al presupuesto de la institución por parte de la Cámara de Diputados.

En conferencia de prensa, acompañada de siete consejeros, la presidenta provisional del INE informó que aún deben esperar la notificación formal para estudiar las áreas que podrían sufrir recortes. No obstante, adelantó que algunos proyectos secundarios podrían verse afectados.

“El proceso electoral tiene las garantías de que se va a llevar a cabo en junio de 2027, conforme lo dice la normativa: casilla en cada sección o el número de casillas que se determinen en cada sección, con ese esquema al que todas y todos estamos acostumbrados. Entiendo que la pregunta viene en el sentido del Poder Judicial, en donde se tuvo que reducir el número de casillas; no es esta la ocasión”.

“Debemos esperar la notificación formal del tema presupuestal para que nosotros, en lo interno, podamos avanzar, hacer el análisis correspondiente y ver los impactos que se pudieran estar generando. ¿Cuál es la prioridad que todas y todos tenemos? Este es un acuerdo colegiado: debemos garantizar, por supuesto, las actividades del proceso electoral y podemos entonces ver algunas afectaciones en segundos proyectos, es decir, proyectos que no estén de manera prioritaria relacionados con el proceso electoral y que de momento puedan quedar en pausa”, indicó.

La presidenta provisional del INE afirmó que el recorte tampoco afectará los servicios que presta el Instituto a la ciudadanía, como la credencialización, y dijo que el Consejo General tendrá que aprobar un reajuste a su presupuesto una vez que reciba la notificación formal.

INE responde a Sheinbaum sobre reducción de sueldos

Respecto a la petición de la presidenta Claudia Sheinbaum de reducirse el sueldo, la consejera Blanca García explicó que el anteproyecto de presupuesto para 2027 ya contempla el tope salarial: “Si teníamos de sueldo un peso y lo que nos dice la ley es que tiene 50 centavos, el presupuesto se ejecutó, el cálculo salarial con los 50 centavos. No está entonces un margen de recorte ahí que podamos atender”.

La consejera Norma Irene de la Cruz dijo que el anteproyecto del Instituto para 2027 “ya no incluye el presupuesto ni para el fondo de retiro ni para los gastos de seguros médicos mayores que estaban vigentes”.

El consejero Uuc-kib Espadas agregó que el recorte a los sueldos de los consejeros “no alcanza para subir los salarios del personal de los módulos de atención ciudadana, no serviría de nada, le subiríamos como dos centavos por persona el sueldo”.