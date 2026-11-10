¿Para cuándo habrá nueva presidenta del INE?: ‘Aún no hay acuerdos’ sobre convocatoria, dice Raúl Bolaños

Se espera que el INE defina a su consejera presidenta antes del 7 de diciembre.

A menos de un mes de elegir a la nueva consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aún no hay consenso entre diputados, ¿esto pone en riesgo la titularidad de la institución?

Raúl Bolaños, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, explicó que el PRI no va a acompañar la propuesta de Morena para seleccionar a la sucesora de Guadalupe Taddei, que renunció al INE tras escándalos relacionados con presuntos conflictos de interés.

“Lo que están tratando de construir es una propuesta intermedia en la que se pudiera generar un consenso. Entonces, ahí es donde están trabados los acuerdos”, detalló Bolaños.

Explicó que la Secretaría Técnica de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) trabaja con las bancadas de los partidos para ver el contenido de una convocatoria para unir a todas las fuerzas políticas.

¿Qué se sabe de la convocatoria para consejera presidenta del INE?

Raúl Bolaños insistió que aún no se define la convocatoria con la que seleccionarán a la nueva consejera presidenta del INE.

Con ello, es posible que se descarte la tómbola con la que Guadalupe Taddei fue seleccionada como consejera del INE.

El objetivo de acordar una convocatoria entre todos los frentes políticos es que el proceso de selección “no sea cuestionable”, y que el nombramiento no sea polémico.

“Si nosotros nombramos de manera atropellada a una presidenta sustituta que no tuviera el aval de todos los grupos políticos, estaríamos ante un árbitro que sería cuestionado desde el inicio por quienes no estuvieron de acuerdo desde su nacimiento”, reiteró el presidente de la Cámara de Diputados.

Rubén Moreira, del PRI, explicó que desde la oposición no están conformes con el debate sobre la sucesión en el INE, y señaló que la cercanía del INE con Taddei genera desconfianza.

“Nosotros vamos a votar en contra porque no le tenemos confianza al sistema electoral mexicano ni al gobierno”, declaró Moreira.