Horacio Duarte reconoce a diputados federales de Morena defensoría del presupuesto para obras en Edomex

Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno del Estado de México señaló que gracias a la defensa del presupuesto que las y los diputados federales de Morena hicieron, este año se concluyeron más obras en el Estado de México.

El Secretario General de Gobierno destacó que se entregaron más programas sociales; se construyeron proyectos de transporte como el Tren “Felipe Ángeles”; las universidades Rosario Castellanos y Benito Juárez; el reforzamiento de la seguridad, así como obras de drenaje, repavimentación y saneamiento de aguas.

Horacio Duarte Olivares resaltó el trabajo legislativo de los 28 diputados federales del Grupo Parlamentario de Morena, quienes informaron el seguimiento y cumplimiento del Plan Oriente en el Estado de México en el que, dijo, la coordinación entre el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez ha beneficiado de más de 10 millones de mexiquenses.

El evento, realizado en en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en Texcoco, fue encabezado por la Gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez.