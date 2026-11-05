Lorenzo Córdova ‘reta’ a Sheinbaum y le pide revisar su gestión en el INE: ‘Yo no tengo miedo, auditen’

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, llamó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a revisar su gestión al frente del INE y aseguró que no tiene inconveniente en que se realicen nuevas auditorías, aunque advirtió que no deben utilizarse para evadir la responsabilidad de Guadalupe Taddei.

“¿Quieren auditar? Auditen, auditen. A diferencia de lo que hacen los gobiernos morenistas, que nada más se escurren el bulto, yo no tengo ningún miedo de que auditen nada. Es más, seguramente van a querer inventar, pero adelante”, expresó en entrevista con Azucena Uresti.

Además, Lorenzo Córdova defendió que las revisiones a su administración en el INE ya fueron realizadas y concluidas, por lo que cuestionó la intención de volver a examinar los mismos ejercicios.

“Ya está auditado y cerrado”, sostuvo y agregó que existe un principio jurídico de cosa juzgada que impide revisar dos veces una misma administración, en referencia a los señalamientos sobre el mal manejo de recursos durante su gestión.

Por esta razón, el exconsejero del INE insistió en que las auditorías no deben convertirse en un mecanismo para deslindar de responsabilidades a quienes actualmente encabezan el organismo electoral.

Lorenzo Córdova acusa a Morena de provocar crisis de corrupción en el INE

Lorenzo Córdova también responsabilizó a Morena de las condiciones que, a su juicio, permitieron que el instituto electoral llegara a la crisis que desató la gestión de Guadalupe Taddei.

El exfuncionario lanzó críticas y sostuvo que los señalamientos dirigidos a su antigua administración no cambiarán la responsabilidad de quienes hoy tienen a su cargo el INE.

“Quieren juzgar a Lorenzo Córdova porque se inventó la máquina del tiempo y viajó al pasado para pactar con Cortés la Conquista. Díganlo”, ironizó.

En el mismo sentido, recurrió a episodios históricos para cuestionar que se le atribuyan responsabilidades por los problemas actuales del instituto.

“¿Quieren decir que Lorenzo Córdova fue el que redactó los Tratados de Guadalupe Hidalgo, con el que perdimos la mitad del territorio? Que lo digan”, agregó.

Finalmente, acusó que Morena busca desviar la atención de la situación que atraviesa el INE y sostuvo que el instituto electoral enfrenta una de las peores crisis de su historia por presuntos actos de corrupción durante la actual administración.