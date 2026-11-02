‘¡Chin! Descubrieron mi plan maestro’: Lorenzo Córdova se burla de quienes lo ligan con Taddei

Lorenzo Córdova ironizó en redes con quienes lo ligan a Guadalupe Taddei.

El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, respondió con sarcasmo a los señalamientos que lo relacionan con la llegada de Guadalupe Taddei al organismo y la actual crisis que enfrenta por presuntas irregularidades durante su gestión.

A través de su cuenta de X, Córdova ironizó sobre las versiones que le atribuyen responsabilidad en la crisis del INE y hasta en otros problemas del país.

En tono de burla, aseguró que ya habían descubierto su supuesto “Plan Maestro”.

“¡Chin!… la perspicacia de @juliopatan09 y la eficacia del aparato de inteligencia del @GobiernoMX descubrieron mi Plan Maestro… ¡ya ni modo!”, escribió.

El exconsejero acompañó el mensaje con una segunda publicación en la que explicó que sus comentarios tenían un tono jocoso, ante lo que calificó como disparatado: atribuirle la responsabilidad de la crisis que atraviesa el INE.

“Ustedes disculparán el paréntesis jocoso, pero ante lo disparatado de pretender atribuirme la responsabilidad de la actual crisis del INE y, de paso, de todos los males del país, mantener el humor es necesario”, agregó.

¿Qué pasó con Guadalupe Taddei en el INE?

La respuesta de Córdova ocurrió después de la publicación de una columna periodística que planteó que él habría impulsado, desde años atrás, la trayectoria de Guadalupe Taddei dentro de las instituciones electorales, con el propósito de que posteriormente llegara a la presidencia del INE.

El texto construye, en tono satírico, una supuesta estrategia de largo plazo en la que Córdova habría facilitado el ascenso de Taddei, desde su paso por el ámbito electoral de Sonora hasta su llegada a la presidencia del organismo, en 2023.

La publicación también alude a los señalamientos sobre presuntos beneficios para familiares y personas cercanas a Taddei, así como a cuestionamientos por nombramientos y contratos durante su administración.

Ante esa versión, Córdova rechazó que se le atribuya responsabilidad por la situación actual del instituto y recurrió a la ironía para responder a la relación que la columna establece entre su gestión y la de su sucesora.

El exconsejero concluyó su mensaje con la etiqueta #HumorEnLaBatallaContraElAutoritarismo.