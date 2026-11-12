¿Familiares de Guadalupe Taddei deberían renunciar a sus cargos? Esto respondió Sheinbaum

Tras renuncia de su hijo, Sheinbaum responde si los familiares de Taddei deben dejar sus cargos. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que dependerá de los familiares de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, si deciden dejar sus cargos en los diferentes niveles de gobierno en caso de que estén bajo investigación.

“Depende de si están involucrados o no en la investigación. No necesariamente por ser un familiar estás involucrado en una investigación, entonces depende de cada caso”, comentó durante la mañanera de este jueves 12 de noviembre.

El posicionamiento de la mandataria ocurrió tras los reportes sobre la renuncia de Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la exconsejera, como secretario particular de Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

Guadalupe Taddei fue señalada por presuntos conflictos de interés luego de que se adjudicaron contratos a empresas de Alfredo Hernández Casillas. Grabaciones muestran a la exfuncionaria discutir los montos que se repartirían de los contratos obtenidos.

¿Qué otros cargos ocupan los familiares de Taddei?

Tras el escándalo de presunta corrupción relacionado con Guadalupe Taddei, sus familiares también quedaron bajo escrutinio por la cercanía y convivencia que mantuvieron con Alfredo Hernández Casillas, contratista del INE.

Se trata de al menos 10 familiares que ocuparían u ocuparon cargos en diferentes niveles de gobierno. Entre ellos figura Pablo Daniel Taddei Arriola, director general de Litio para México, empresa estatal creada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Luis Alfonso Taddei Torres, primo de la exconsejera presidenta del INE, fue director de Estudios y Proyectos del Instituto Sonorense de la Juventud.

También aparece Jorge Carlos Taddei Arriola, quien fue director en la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de 2019 a 2020. En 2021, ocupó el cargo de enlace A en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

En la lista también figura Ivana Celeste Taddei Arriola, diputada de Morena en Sonora de 2021 a 2024 y participante del podcast ‘La moreniza’, fundado por Luisa María Alcalde.

Sobre el resto de los familiares, solo se conocen los cargos que ocuparon en gobiernos de Morena. Entre ellos está León Fernando Piñeda Taddei, exdirector de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). También fue secretario escribiente en el Tribunal de Justicia Administrativa de Sonora.

Por otro lado, Jorge Francisco Piñeda Taddei estuvo a cargo de la nómina del Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora.

En esta misma lista aparece Rogelio Piñeda Taddei, quien renunció a su cargo. Sin embargo, hasta el momento no está claro si está involucrado en la investigación de las autoridades por el presunto escándalo de corrupción en el INE. También circulan versiones sobre un supuesto bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).