¿Por qué Sheinbaum no puede decir si Guadalupe Taddei salió de México? Esto dijo la presidenta

La presidenta Sheinbaum no dio información detallada sobre el paradero de Guadalupe Taddei.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene información sobre si Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), salió de México tras su renuncia ante las investigaciones sobre presuntos actos de corrupción.

“Es información que tiene el Instituto Nacional de Migración. Es información que no se puede hacer pública, pero no hay información de que ella haya salido del país ni tampoco el empresario”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 11 de noviembre.

En los últimos días surgieron dudas sobre si Taddei permanece en México debido a que hizo la entrega de sus oficinas a través de un escrito y sin que asistiera al Instituto desde hace varios días.

Hasta el momento, tampoco se tiene información sobre si el empresario José Alfredo Hernández Casillas también permanece en México o se sabe algo sobre su paradero.

PAN descarta que Morena investigue a Guadalupe Taddei

“Va a ser puro circo, Morena y teatro”, expresó el panista Marko Cortés al advertir que el gobierno no investigará, ni sancionará a Guadalupe Taddei, a sus cómplices y a los responsables de nombrarla.

En entrevista, el senador del Acción Nacional aseguró que la oposición seguirá con las denuncias sobre el caso de la expresidenta del INE y los actos de corrupción que se le imputan.

No obstante, Cortés advirtió que, debido a la mayoría de Morena en el Congreso, es complejo tomar una acción legal distinta a la denuncia pública.

El panista destacó que, durante su participación en el foro internacional Eurolat, donde hay legisladores de América Latina, el Caribe y Europa, planteó el debilitamiento y la corrupción en el INE.

ASF recibe testimonios de corrupción en el INE

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que recibió testimonios y documentos sobre presuntos actos de corrupción en el INE.

En un comunicado, la ASF indicó que los datos fueron aportados por informantes que se acogieron al programa para reducir sanciones, dentro de la investigación abierta sobre el uso indebido de recursos públicos tras publicaciones periodísticas sobre posibles actos de corrupción de la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei, un escándalo que provocó su renuncia.

En el texto, la ASF indica que por primera vez el órgano “desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que han proporcionado información y elementos relevantes”.

“Esta colaboración ha permitido obtener información de personas que conocen cómo habrían operado las irregularidades en contrataciones públicas de organismos electorales durante varios años”, expuso la ASF.

Entre los elementos recabados, precisó la entidad, destacan “testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de mensajería (WhatsApp), así como nombres y alias de personas presuntamente involucradas”.

*Con información de EFE y Quadratín