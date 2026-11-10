Morena ‘pega el grito en el cielo’: Acusa a Somos de tener ‘información confidencial’ del INE

La presidenta acusó al partido Somos de ser un grupo de derecha comandado por exconsejeros del INE.

Información “sensible” y “confidencial” del Instituto Nacional Electoral (INE) y el IFE están en poder del partido Somos, afirmó Ariadna Montiel, presidenta de Morena, este martes 10 de noviembre.

Sin mostrar pruebas, la exsecretaria del Bienestar dijo que el partido tiene esos datos porque al menos 16 de sus asesores y operadores fueron parte de la “burocracia dorada” del INE y el IFE.

Montiel advirtió que es “delicado” que quienes ocuparon los más altos cargos de dirección, operación, estrategias electorales, de padrones electorales, credenciales de elector y conteos rápidos en el ‘árbitro’ electoral encabecen ahora un nuevo partido político.

La presidenta de Morena señaló a los siguientes personajes:

Lorenzo Córdova, integrante del Consejo Consultivo Ciudadano del partido Somos y exconsejero presidente. Leonardo Valdés, titular del Centro de Estudios Democráticos de Somos y expresidente del extinto IFE. Marco Antonio Baños, representante de Somos ante el INE, y que fue consejero electoral y director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral del IFE. Edmundo Jacobo Molina, director del Centro de Formación y Profesionalización Política de Somos y exsecretario ejecutivo del INE. Ana Laura Martínez de Lara, secretaria de Administración y Finanzas de Somos y extitular de la Dirección de Personal del INE. Roberto Heycher Cardiel Soto, secretario de Operación Electoral y Alianzas de Somos y quien fue encargado temporal de la Secretaría Ejecutiva del INE. René Miranda Jaimes, extitular de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral del INE; excoordinador del Conteo Rápido, y excoordinador del PREP. César Ledezma Ugalde, representante de la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores de Somos. Fue responsable de la operación logística del PREP. Carlos Alberto Ferrer Silva, director jurídico de Somos. Fue titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE. Rodrigo Morales Manzanares, coordinador de la Comisión Nacional Electoral de Somos. Fue titular del Comité Técnico para el Seguimiento y Evaluación de los Trabajos de Distritación Nacional del INE del 2014 al 2023.

Partido Somos demanda a Sheinbaum por daño moral: ¿Qué respondió la presidenta?

La denuncia vino por los señalamientos de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que ligaron al partido Somos con un presunto esquema de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum aseguró que sus declaraciones sobre ese partido están respaldadas por información presentada públicamente. “Solo dijimos hechos. No tengo ningún problema, defiendo mis dichos, lo sostengo, porque tengo pruebas de todo lo que digo”, contestó en la ‘mañanera’ del 6 de noviembre.

El Gobierno de México exhibió presuntas irregularidades en contratos otorgados a empresas relacionadas con Alfredo Hernández Casillas, proveedor de materiales electorales que obtuvo contratos millonarios con el INE y organismos públicos locales electorales (OPLE).

El partido Somos rechazó que sus integrantes tuvieran participación en las empresas señaladas o puestos de poder dentro del INE relacionados con las contrataciones cuestionadas.

La mandataria sostuvo que las irregularidades no comenzaron durante la gestión de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, sino que los contratos cuestionados se remontan a administraciones anteriores.