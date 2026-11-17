La crisis en el órgano electoral llega en el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027. (Cuartoscuro)

El Instituto Nacional Electoral (INE) designó a cinco encargados de despacho en áreas donde fueron removidos funcionarios cercanos a la expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei Zavala, señalada de corrupción, y que acudían a eventos organizados por el contratista Alfredo Hernández Casillas.

Se trata de Juan Gabriel García Ruiz, nombrado encargado del Despacho de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), en sustitución de Alejandro Sosa Durán, a partir del 17 de noviembre.

De acuerdo con el INE, el funcionario cuenta con más de 30 años de experiencia electoral. Dirigió la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y fue secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia.

¿Quiénes son los nuevos funcionarios del INE?

Karla Sofía Sandoval Domínguez fue nombrada encargada del despacho de la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), a partir del 16 de noviembre.

El Instituto destacó que, como directora de la Carrera Profesional Electoral del INE, condujo dos concursos públicos de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional y 11 certámenes internos de ascenso.

El INE también nombró a Ariadna Morales Puente como encargada del Despacho de la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), en sustitución de Alejandro Pérez de Acha, uno de los funcionarios que aparece en fotografías en fiestas con el proveedor Alfredo Hernández Casillas.

Por último, designó a Itzel Aguilar Ambrocio, encargada del despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, en sustitución de Iliana Araceli Hernández Gómez; Yesenia Flores Arenas, encargada del despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE), en sustitución de Yessica Alarcón Góngora.

INE continuará con revisión de estructura ejecutiva

El INE informó que continuará la revisión de la estructura ejecutiva para mejorar la coordinación entre las áreas y atender las necesidades operativas del Instituto y que, como parte de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, dará a conocer las decisiones que resulten de esta revisión, su alcance y las fechas en que surtan efectos.

La crisis en el órgano electoral llega en el inicio del Proceso Electoral Federal 2026-2027, que arrancó el pasado 10 de septiembre, en el que se renovarán diecisiete gubernaturas estatales, quinientas diputaciones y el control del Congreso, entre otros cargos.

Con información de EFE