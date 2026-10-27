¿Quiénes son los funcionarios cercanos a Guadalupe Taddei en el INE?

En la imagen, Jesús Octavio García González quien fue uno de los funcionarios del INE señalados por conflictos de interés con Guadalupe Taddei (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

Durante su paso por la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), la exconsejera Guadalupe Taddei Zavala aprovechó los “superpoderes” que le otorgó Morena y nombró a funcionarios en áreas claves, aun con las advertencias de los demás consejeros de posible conflicto de interés y falta de experiencia.

Tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE que se hizo oficial la tarde de este lunes, algunos consejeros plantearon que los funcionarios nombrados por la ahora expresidenta del Instituto deben separarse del cargo, pues están en una situación complicada.

¿Quiénes son los funcionarios del INE cercanos a Taddei?

La presidenta otorgó la Secretaría Ejecutiva, el cargo más importante de la rama administrativa del INE, a uno de sus colaboradores más cercanos: Roberto Carlos Félix, quien ocupa el cargo como encargado de despacho.

Roberto Carlos Félix fue secretario ejecutivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora cuando Guadalupe Taddei fungía como presidenta. Al llegar al INE, Taddei le dio algunos cargos hasta que logró acomodarlo en la Secretaría.

En la Unidad Técnica de Fiscalización, una de las más importantes del Instituto, Guadalupe Taddei nombró al tabasqueño Mario Alberto Alejo García, un funcionario que consejeros advirtieron que no contaba con la experiencia necesaria.

Incluso los consejeros Martín Faz, Carla Humphrey y Arturo Castillo impugnaron el nombramiento de Alejo García ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual finalmente confirmó la designación ante las facultades que le otorgó Morena.

En la Dirección de Administración, que maneja el presupuesto millonario del Instituto, la presidenta del INE hizo múltiples nombramientos durante 2026, el más polémico fue el de Jesús Octavio García, señalado por conflicto de interés, pues pasó de representante legal de Cajas Graf, proveedora del INE y que está envuelta en el escándalo que provocó la renuncia de Taddei, a administrar el millonario presupuesto del Instituto.

Jesús Octavio García salió del Instituto después de las críticas y Taddei Zavala nombró en Administración a Eduardo Meza Rincón, quien apenas duró una semana en el encargo, pues los sustituyó por Liliana Díaz de León Zapata que actualmente ocupa el cargo.

La Dirección de Asuntos Jurídicos es otra área donde la ahora expresidenta nombró a un perfil cuestionado, se trata de la tabasqueña Anahí Silva Tosca, quien fungió como subdirectora de Asuntos Jurídicos en el gobierno de Adán Augusto López al frente de Tabasco.