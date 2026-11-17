Tras la salida de Guadalupe Taddei, Ricardo Monreal respalda recuperar la colegialidad en el INE mediante una reforma legal. (Cuartoscuro).

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, aseguró estar de acuerdo con reformar la ley para regresar la colegialidad al Instituto Nacional Electoral (INE), y retirar las atribuciones que su partido le dio en 2024 a la presidencia del Consejo General del instituto, entonces encabezada por Guadalupe Taddei.

“Yo espero que nosotros modifiquemos la ley cuando llegue el tiempo procesal. Yo si estoy de acuerdo en retornar las facultades, para que la colegiación sea una exigencia”, aseguró en conferencia de prensa.

El 14 de octubre de 2024, Morena impulsó un cambio a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) para concentrar en la presidencia del INE designaciones en puestos clave del organismo que antes requerían un amplio consenso y una votación colegiada de los consejeros.

Taddei, quien dejó su cargo el 25 de octubre tras múltiples señalamientos de medios de comunicación por presuntos actos de corrupción en beneficio de proveedores de materiales electorales, usaba desde 2023 la figura de “encargados de despacho” para evadir un acuerdo entre sus compañeros.

En días recientes, Monreal reconoció que ha escuchado los cuestionamientos a la reforma, pero explicó que una vez iniciado el proceso por los comicios de 2027 no pueden modificarse las leyes electorales, según lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución.

“En órganos colegiados de esta naturaleza es indispensable no dejarle a una sola persona la capacidad de decisión de todo el aparato administrativo del INE”, añadió el morenista.

Monreal no ve riesgo en la elección de 2027 por no designar nueva presidenta del INE

El diputado Ricardo Monreal no descartó que la presidencia interina de Blanca Yassahara Cruz García pudiera extenderse hasta concluir la elección del 2027, pero ante una pregunta de la prensa aseguró que sigue buscando el acuerdo de su bancada.

“Mi posición personal, mi opinión personal es que sí nombremos a la presidenta interina del INE. Esa es mi posición personal, y creo que el grupo parlamentario que coordino, mayoritariamente dentro de él estarían de acuerdo en que se nombre a la presidenta provisional del INE”, comentó.

Asimismo, Monreal descartó el riesgo de que los comicios puedan estar en riesgo.

“Una buena elección organizada, profesional, técnica y adecuadamente no está en riesgo, porque no está descabezado el INE. El INE desde hace dos semanas, que presentó su renuncia la señora Taddei, está funcionando. Duró unas horas sin presidencia y rápido, por unanimidad, los nueve consejeros decidieron por una persona. Entonces, el INE está funcionando”, destacó Monreal.

Añadió que el INE no ha tenido “sobresaltos, zozobra o incertidumbre” en la conducción y en la organización de la próxima elección.

“Le podría decir que no hay ningún problema y tengo una buena opinión de que ahora se ha logrado la colegiación en la toma de decisiones, lo que no había; veo un mejor ambiente en el INE, que no había, y veo una conducción cuidadosa y prudente de un INE que no había”, sostuvo el morenista.