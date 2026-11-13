Veracruz entrega Atlas de Riesgo a sus 212 municipios: ¿Para qué servirán?

La gobernadora Rocío Nahle entregó los Atlas Municipales de Riesgo a los 212 ayuntamientos de Veracruz, con el objetivo de identificar zonas vulnerables y fortalecer la planeación de obras públicas, viviendas y acciones de protección civil.

Con esta medida, Veracruz se convirtió en el cuarto estado del país en integrar la totalidad de estos documentos, después de Baja California, Estado de México y Guanajuato.

Durante la entrega, realizada ante autoridades municipales y responsables de Protección Civil, Nahle señaló que la prevención de desastres debe formar parte de las decisiones cotidianas de los gobiernos.

“La prevención es una de las tareas más importantes que tenemos como autoridades, porque permite anticiparnos a los acontecimientos, identificar las zonas vulnerables y tomar las decisiones oportunas para evitar que los fenómenos naturales se conviertan en tragedias”, expresó.

¿Para qué servirán los Atlas de Riesgo de Veracruz?

Los documentos permitirán a las autoridades municipales identificar amenazas naturales, analizar antecedentes de emergencias y reconocer las comunidades que podrían enfrentar mayores afectaciones ante fenómenos de riesgo.

También servirán como herramienta para orientar la construcción de viviendas, la autorización de inversiones y el desarrollo de infraestructura pública en condiciones de mayor seguridad.

De acuerdo con la secretaria de Protección Civil estatal, Guadalupe Osorno Maldonado, 209 de los 212 atlas fueron elaborados por personal de la dependencia, mientras que Xalapa, Perote y Yecuatla ya contaban con sus respectivos documentos.

La funcionaria indicó que tanto la estrategia de elaboración como los materiales recibieron el aval del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Los atlas estarán disponibles para autoridades de los tres niveles de gobierno, especialistas, peritos y ciudadanía en general.

Nahle también destacó que los documentos deberán actualizarse periódicamente para incorporar cambios en las condiciones de riesgo de cada municipio.

“Los desastres no solamente se atienden cuando ocurren”, sostuvo la mandataria, quien señaló que la planeación territorial y la identificación de zonas vulnerables son fundamentales para reducir sus consecuencias.