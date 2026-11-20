En materia de seguridad, Carlos Orvañanos destacó una reducción del 11 por ciento en delitos de alto impacto, 40 por ciento en homicidios dolosos.

El alcalde de Cuajimalpa, Carlos Orvañanos Rea, presentó ante el Congreso de la Ciudad de México los resultados de su segundo año de gobierno y planteó un presupuesto de 2 mil 727 millones de pesos para 2027, con el objetivo de fortalecer la seguridad, movilidad, obra pública y programas sociales.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el alcalde explicó que, de los 2 mil 396 millones de pesos del presupuesto modificado de 2026, ya se encuentran comprometidos 2 mil 202 millones, y aseguró que los recursos destinados a obras públicas, principalmente en los pueblos originarios de San Pablo Chimalpa, San Lorenzo Acopilco y San Pedro Cuajimalpa se ejercerán antes de concluir el año.

En materia de seguridad, Carlos Orvañanos destacó una reducción del 11 por ciento en delitos de alto impacto, 40 por ciento en homicidios dolosos y 38 por ciento en robo de vehículos sin violencia, además de que Cuajimalpa ocupa el primer lugar en eficiencia policial.

Resaltó el funcionamiento del Centro de Operación y Reacción (COR), el convenio de videovigilancia con el C5 capitalino y la incorporación de un destacamento de la Guardia Nacional.

Sobre servicios públicos, informó que durante 2026 se renovaron más de 5 mil luminarias con tecnología LED y se recolectaron más de 170 mil toneladas de residuos mediante 67 rutas. También destacó la adquisición de cuatro camiones recolectores en coordinación con el Gobierno capitalino y la rehabilitación de infraestructura vial y espacios deportivos.

En el ámbito social, señaló que Tarjeta Madre Cuajimalpa benefició a más de 5 mil mujeres, con una inversión de 33 millones de pesos, mientras que Salud para Mi Familia atendió a 10 mil personas y Alimentemos Cuajimalpa llegará a más de 11 mil beneficiarios. Añadió los apoyos a emprendedores y las acciones para prevenir la violencia contra las mujeres.

Respecto a los proyectos para 2027, anunció que se trabaja con Banobras y autoridades capitalinas en una intervención integral de movilidad en Santa Fe, estimada en casi 800 millones de pesos, que contempla un centro de transferencia modal, una nueva estación de RTP y obras en la intersección de Vasco de Quiroga y Juan Salvador Agraz. Para los estudios y el proyecto ejecutivo se prevén 30 millones de pesos.

Entre las prioridades también incluyó 100 millones de pesos para la restauración del Desierto de los Leones y su exconvento, un Centro Comunitario de la Familia en San Mateo Tlaltenango, la Clínica de las Emociones para brindar atención psicológica gratuita y obras de infraestructura hidráulica. Asimismo, destacó la coordinación con el Gobierno de Clara Brugada para atender emergencias, mejorar los servicios y desarrollar proyectos conjuntos.

Finalmente, el alcalde Carlos Orvañanos solicitó el respaldo de los legisladores para atender un déficit estimado de 147 millones de pesos, derivado de incrementos salariales y la basificación de 341 trabajadores.