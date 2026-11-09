Carlos Orvañanos consolida servicios urbanos y movilidad en Cuajimalpa

Durante el segundo año de gobierno del alcalde Carlos Orvañanos Rea, Cuajimalpa alcanzó 99.9 por ciento de luminarias en funcionamiento, renovó más de cuatro mil con tecnología LED y reportó más de 100 mil metros cuadrados de trabajos de repavimentación y bacheo, como parte de las acciones para mejorar los servicios urbanos y la movilidad.

De acuerdo con datos del Segundo Informe de Gobierno de Cuajimalpa 2024-2027, correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a agosto de 2026, la administración fortaleció la infraestructura vial, el alumbrado público, la distribución de agua potable, el drenaje y la limpieza de calles y espacios públicos.

A través del programa Cuajimalpa Brilla, el Gobierno del alcalde Carlos Orvañanos atendió más de tres mil 200 solicitudes de mantenimiento de luminarias en un plazo máximo de 72 horas, además de ampliar la cobertura de iluminación en colonias y pueblos de la demarcación.

En materia de agua potable, la Alcaldía realizó 772 acciones para atender problemas de abastecimiento y tomas tapadas, reparó 479 fugas y distribuyó 67 mil 659 metros cúbicos de agua mediante pipas. También efectuó trabajos de conservación y mantenimiento en casi 56 kilómetros de la red secundaria de drenaje.

En servicios de limpieza, la administración del alcalde Carlos Orvañanos recolectó más de 170 mil toneladas de residuos mediante 67 rutas, mientras que con el programa Fuera Triques retiró 445 toneladas de muebles, llantas y objetos en desuso de 40 colonias y cuatro pueblos originarios.

Para mejorar la movilidad, el Gobierno de Cuajimalpa destinó más de 41 millones de pesos al Fondo de Repavimentación 2026, que contempla la rehabilitación de vialidades en Granjas Navidad, San Lorenzo Acopilco, Zentlápatl y San Pedro Cuajimalpa.

Las acciones también incluyeron trabajos de balizamiento en avenidas principales, mejoramiento de cruces escolares, mantenimiento de espacios públicos y retiro de más de 17 mil metros cuadrados de grafiti en fachadas y mobiliario urbano.

“No se trata solo de cifras: se trata de calles mejor iluminadas, espacios públicos recuperados”, expresó el alcalde Carlos Orvañanos previo a su Segundo Informe, que se realizará el jueves 12 de noviembre.

Estas acciones forman parte de la estrategia Cuajimalpa Ordenada, que busca mejorar las condiciones de las calles, fortalecer los servicios públicos y facilitar los traslados cotidianos de las familias de la demarcación.