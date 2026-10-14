Cuajimalpa mantiene a la baja los delitos de alto impacto; disminuyen 16% de enero a septiembre

Cuajimalpa registró una reducción de 16 por ciento en los delitos de alto impacto entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con la actualización del Informe Mensual de Seguridad de la Ciudad de México.

El informe correspondiente a septiembre fue presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. El nuevo corte mantiene la tendencia a la baja que la demarcación ha registrado durante todo el año.

Desde el primer reporte acumulado de 2026, Cuajimalpa ha registrado disminuciones de doble dígito: 35 por ciento en enero-febrero, 23 por ciento en enero-marzo, 22 por ciento en enero-abril, 20 por ciento en enero-mayo, 10 por ciento en enero-junio, 11 por ciento en enero-julio, 18 por ciento en enero-agosto y 16 por ciento en enero-septiembre.

En paralelo, la administración del alcalde Carlos Orvañanos ha reforzado su estrategia de seguridad con el Centro de Operación y Reacción (COR), videovigilancia coordinada con el C5, el programa Vecino Vigilante y operativos preventivos en distintas colonias.

El esquema busca combinar la vigilancia territorial, la recepción de reportes ciudadanos y la coordinación con autoridades capitalinas y federales para reducir los tiempos de respuesta y mantener presencia policial en las zonas de la demarcación.