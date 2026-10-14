CDMX

Cuajimalpa mantiene a la baja los delitos de alto impacto; disminuyen 16% de enero a septiembre

La alcaldía conserva reducciones de doble dígito en todos los cortes acumulados de 2026 reportados por el Gobierno de la Ciudad de México.

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Desde el primer reporte acumulado de 2026, Cuajimalpa ha registrado disminuciones de doble dígito.
Por Redacción

Cuajimalpa registró una reducción de 16 por ciento en los delitos de alto impacto entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con la actualización del Informe Mensual de Seguridad de la Ciudad de México.

El informe correspondiente a septiembre fue presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho. El nuevo corte mantiene la tendencia a la baja que la demarcación ha registrado durante todo el año.

Desde el primer reporte acumulado de 2026, Cuajimalpa ha registrado disminuciones de doble dígito: 35 por ciento en enero-febrero, 23 por ciento en enero-marzo, 22 por ciento en enero-abril, 20 por ciento en enero-mayo, 10 por ciento en enero-junio, 11 por ciento en enero-julio, 18 por ciento en enero-agosto y 16 por ciento en enero-septiembre.

En paralelo, la administración del alcalde Carlos Orvañanos ha reforzado su estrategia de seguridad con el Centro de Operación y Reacción (COR), videovigilancia coordinada con el C5, el programa Vecino Vigilante y operativos preventivos en distintas colonias.

El esquema busca combinar la vigilancia territorial, la recepción de reportes ciudadanos y la coordinación con autoridades capitalinas y federales para reducir los tiempos de respuesta y mantener presencia policial en las zonas de la demarcación.

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