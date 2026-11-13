Segundo Informe de Cuajimalpa: Alcaldía destaca avances en seguridad y servicios públicos

En materia cultural, Carlos Orvañanos también anunció que durante 2027 se realizará la Feria Internacional del Libro de La Mexicana.

El alcalde Carlos Orvañanos Rea presentó su Segundo Informe de Gobierno con avances en seguridad, servicios públicos y obra pública, entre los que destacan la instalación de 59 tótems de videovigilancia, la renovación de 11 mil 162 luminarias y la rehabilitación de más de 140 mil metros cuadrados de vialidades en Cuajimalpa.

Durante el informe, realizado en la explanada de la alcaldía, Orvañanos Rea también adelantó que su administración continuará fortaleciendo la vigilancia, el mantenimiento de espacios públicos y los programas sociales, además de impulsar nuevos proyectos durante su tercer año de gobierno.

“En estos dos años hemos mejorado la calidad de vida de todos los cuajimalpenses”, afirmó el alcalde, quien destacó la importancia de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y de dar continuidad a las acciones emprendidas desde 2024.

En materia de seguridad, Carlos Orvañanos destacó la operación del Centro de Operación y Reacción (COR), que integra videovigilancia, Policía Auxiliar, Protección Civil, Guardia Nacional y la red Vecino Vigilante, además de la coordinación con autoridades capitalinas.

Mediante la coordinación con el C2 y el C5 de la Ciudad de México, la alcaldía tiene acceso a más de 900 cámaras para fortalecer el monitoreo y la atención de emergencias.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Cuajimalpa registró una reducción de 11 por ciento en delitos de alto impacto y de 40 por ciento en homicidios dolosos. Asimismo, Orvañanos destacó que Cuajimalpa ocupa el primer lugar en eficiencia policial de la Ciudad de México.

En servicios urbanos, el alcalde señaló que el programa Cuajimalpa Brilla permitió renovar 11 mil 162 luminarias con tecnología LED durante sus primeros dos años de gobierno, además de recuperar parques, canchas deportivas y otros espacios públicos para la convivencia de las familias.

También reportó más de 140 mil metros cuadrados de repavimentación y bacheo, así como una inversión superior a 41 millones de pesos mediante el Fondo de Repavimentación 2026, con intervenciones en San Pedro Cuajimalpa, Granjas Navidad, Zentlápatl y San Lorenzo Acopilco.

Respecto al abastecimiento de agua, destacó que mediante Tandeo Seguro se realizaron 2 mil 50 acciones de suministro, además de mil 500 reparaciones de fugas y trabajos de mantenimiento en más de 55 kilómetros de la red de drenaje.

En política social, el alcalde Carlos Orvañanos informó que la Tarjeta Madre mantiene una cobertura de 5 mil 500 mujeres, con un presupuesto anual de 33 millones de pesos, mientras que la inversión destinada a alimentación infantil aumentó de 11 a 16 millones de pesos.

Agregó que Salud para mi Familia atendió a más de 14 mil personas, se rehabilitaron 17 canchas deportivas y se entregaron 244 becas para promover la actividad física.

En desarrollo económico, destacó los apoyos a 625 emprendedores mediante Rífate con tu Emprendimiento, con recursos de 8 mil pesos por beneficiario, así como la oferta de 3 mil 235 vacantes en dos Ferias del Empleo.

El alcalde también reconoció que la movilidad sigue siendo uno de los principales retos de Cuajimalpa, por lo que anunció que mantendrá los operativos de tolerancia cero contra vehículos particulares y unidades del transporte público que obstruyan vialidades y banquetas.

Entre los compromisos para el tercer año, adelantó que incrementará la videovigilancia y fortalecer Vecino Vigilante, mediante el cual los habitantes mantienen contacto directo con los equipos de seguridad.

Asimismo, anunció el proyecto Camino de la Paz, que contempla senderos ecológicos para conectar los pueblos originarios con el centro de Cuajimalpa, mediante un recorrido de 12 puntos que promoverá la convivencia, las tradiciones y el cuidado del medio ambiente.

En materia cultural, Carlos Orvañanos también anunció que durante 2027 se realizará la Feria Internacional del Libro de La Mexicana, después de la primera edición de la Feria del Libro de Cuajimalpa.

Durante su mensaje, el alcalde agradeció la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, así como de las alcaldías y municipios vecinos, particularmente por el apoyo brindado durante las fuertes lluvias del pasado 1 de junio.

Sostuvo que las obras y programas iniciados durante sus primeros dos años requieren continuidad y llamó a la ciudadanía a fortalecer su participación en las decisiones de la demarcación.

“Lo que hoy estamos haciendo juntos por esta alcaldía no se puede quedar a la mitad”, expresó.

Finalmente, el alcalde Carlos Orvañanos aseguró que mantendrá el trabajo en seguridad, servicios públicos, desarrollo social y recuperación de espacios comunitarios durante el tercer año de su administración.

“Hoy, en este segundo año de gobierno, les digo que no voy a aflojar el paso”, afirmó.