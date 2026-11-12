10 hitos del Presupuesto 2027

El presupuesto pesa hoy 5.3 puntos más en la economía. — La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de ayer el Presupuesto de Egresos para 2027, con 352 votos a favor y 130 en contra, tras casi 20 horas de sesión y mil 760 reservas que fueron desechadas.

Frente al de este año cambia poco, pues crece 1.3 por ciento en términos reales. Lo relevante aparece cuando se le compara a un plazo mayor, con el que se aprobó hace 10 años, para 2017, y de esta manera ver tendencias de largo plazo.

Cuando se ven esas tendencias, se entiende que las finanzas públicas del país han entrado a una encricijada y que en los próximos años se hará inevitable una reforma si no se quiere un grave descarrilamiento.

Estos son diez hitos que deja esa comparación a una década.

1. El gasto neto total de 2027 será de 10.6 billones de pesos, 442 mil millones más que el de este año y equivalente a 27 por ciento del PIB. El de 2017 fue de 4.9 billones, 21.7 por ciento respecto al PIB. El presupuesto pesa hoy 5.3 puntos más en la economía. En pesos corrientes se multiplicó por 2.2 y en términos reales es más de un tercio mayor, en una década en la que el PIB habrá crecido alrededor de 11 por ciento.

2. Las pensiones contributivas, las del IMSS, el ISSSTE y las empresas públicas, sumarán 1.84 billones de pesos, 17 de cada 100 pesos del gasto. Hace diez años eran 720 mil millones. Pasaron de 3.2 a 4.7 por ciento del PIB. Tan solo en 2027 crecerán 4.6 por ciento real y los Criterios de Hacienda las proyectan en 5.1 por ciento del PIB para 2032. Representan una enorme presión para el gasto público.

3. Las pensiones no contributivas, las del Bienestar, tendrán 640 mil millones de pesos. La de adultos mayores, que se hizo universal y se llevó a la Constitución, absorbe 543 mil millones. En 2017 ese programa tenía asignados 39 mil millones. El monto conjunto se multiplicó por 16 y equivale ya a 1.6 por ciento del PIB, cuando entonces no llegaba a 0.2.

4. El costo financiero de la deuda será de un billón 575 mil millones de pesos, 4 por ciento del PIB. En 2017 se presupuestaron 573 mil millones, 2.5 por ciento. El aumento, cercano a punto y medio del PIB, es de la misma magnitud que el de cada uno de los dos tipos de pensiones. Como proporción del producto, es el segundo presupuesto más alto para intereses desde 1991, solo detrás del aprobado para este año.

5. Los tres rubros mencionados (pensiones contributivas, no contributivas y costo financiero) explican 4.4 de los 5.3 puntos del PIB en que creció el presupuesto. En 2017, estos tres componentes absorbían 27 de cada 100 pesos del gasto. En 2027 serán 38. Todo lo demás, en conjunto, aumentó menos de un punto. El gasto en educación, salud y seguridad, por ejemplo, pasó de 6.6 a 6.8 por ciento del PIB.

6. La nómina del sector público, que incluye, entre otros, a maestros, personal de salud y Fuerzas Armadas, costará 2.03 billones de pesos. Es el rubro del gasto corriente que más sube en 2027, con 7.3 por ciento real. A diez años, sin embargo, conserva su tamaño frente a la economía, pues equivale a 5.2 por ciento del PIB, igual que en 2017. Por cierto, entonces era 53 por ciento mayor que el gasto en pensiones. Ahora las pensiones lo superan en 22 por ciento.

7. La inversión física tendrá un billón 26 mil millones de pesos, 2.6 por ciento del PIB, y una cuarta parte corresponde a Pemex. En 2017, año de ajuste fiscal, fue de 2.5 por ciento, pero en 2014 había llegado a 4.5 por ciento. En el presupuesto de 2017, intereses e inversión recibían prácticamente lo mismo. En el de 2027, los intereses superan a la inversión por 548 mil millones. Para 2028, los Criterios de Hacienda la proyectan en 1.8 por ciento del PIB, bastante menos que en 2027.

8. Los programas sociales prioritarios tendrán un billón 25 mil millones de pesos, cifra casi idéntica a la de la inversión física. La Secretaría de Bienestar contará con 897 mil millones. En 2017, a la entonces Secretaría de Desarrollo Social se le aprobaron 105 mil millones y al mayor programa de la época, Prospera, era de 82 mil millones repartidos en tres dependencias. Allí hay un cambio de fondo.

9. El gasto creció en parte porque también lo hicieron los ingresos, sin que cambiaran las tasas del ISR y del IVA. La Ley de Ingresos de 2017 preveía ingresos presupuestarios equivalentes a 19.4 por ciento del PIB y la de 2027 prevé 23.2, unos 9.2 billones de pesos. Los tributarios pasan de 12.2 a 15.9 por ciento, mientras que los petroleros bajan de 3.5 a 2.5. Una parte se va en automático a estados y municipios, pues las participaciones suben de 3.3 a 3.9 por ciento del PIB.

10. Los ingresos aumentaron 3.8 puntos del PIB, en una década, pero tan solo pensiones e intereses lo hicieron en 4.4 puntos. La diferencia se refleja en el déficit presupuestario aprobado, que pasó de 2.2 a 3.4 por ciento del PIB, y en la deuda, que era de cerca de 45 por ciento en 2017 pasará a 55 por ciento, 21.7 billones de pesos, al cierre de 2027.

Si proyectamos las mismas tendencias a una década, podremos encontrar que el crecimiento del gasto se hará insostenible, salvo que haya un fuerte aumento de los ingresos.

El reto fiscal del país es muy claro. Lo que no lo es es cuándo el gobierno -de cualquier signo- va a atraverse a realizar una reforma fiscal que se ha pospuesto por décadas.