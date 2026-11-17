Las lluvias intensas en Veracruz provocaron inundaciones y el cierre de puertos.

Tras las inundaciones en Veracruz del lunes 16 de noviembre y el pronóstico de fuertes lluvias, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó el cierre de puertos en el estado, mientras que la Marina activó el plan de auxilio en localidades afectadas.

Según informó la Marina, personal de la Tercera Zona Naval activó la fase de auxilio del Plan Marina, especialmente en Coatzacoalcos.

El objetivo del operativo es brindar apoyo a la población afectada con labores de traslado a albergues a quienes se vieron afectados por las inundaciones y lluvias intensas provocadas, en parte, por el evento de norte en el Golfo de México.

Protección Civil explicó que el cierre de puertos se contempla en estas localidades:

Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos y Alvarado para embarcaciones mayores.

Veracruz, Tuxpan, Coatzacoalcos, Alvarado, Tecolutla, Tamiahua, Nautla, Cazones, Tlacotalpan y Tonalá para embarcaciones menores.

Algunos puertos de Tamaulipas y Tabasco también están considerados en los cierres, de acuerdo con Protección Civil.

Operativo especial en Coatzacoalcos ante inundaciones

Al menos nueve colonias en Coatzacoalcos sufrieron inundaciones, por lo que este martes se desplegó un operativo permanente por Protección Civil con ayuda de la Marina.

Desde recorridos encabezados por el alcalde Pedro Miguel Rosado para la supervisión de los puntos críticos hasta labores de auxilio y desalojo de agua son los que realizan las autoridades como respuesta.

El Comité de Emergencia de la zona comenzó labores para dar seguimiento puntual a las inundaciones, además, se confirmó que la red de colectores pluviales opera en su totalidad.

Las colonias en las que se registran inundaciones este martes son: El Tesoro, Independencia, María de la Piedad, Veracruz, Los Almendros, Miguel Hidalgo, Fovissste, CNOP, Puerto Esmeralda, Divina Providencia, Constituyentes, Santa María, Brisas del Golfo y Santa Rosa.

El saldo de las inundaciones fue de dos postes derribados y un auto inundado en Puerto México, además de autos varados que fueron retirados de carreteras por siete grúas.

Además, se reportó el cierre total de los carriles del Malecón Costero, desde la avenida Jirafas hasta el Hotel Holiday Inn.

Con información de Quadratín.