Derrame de aguas negras llega a casas de Veracruz; vecinos llevan un mes sin solución

Habitantes de Trapiche Viejo denuncian que los malos olores por el derrame de aguas negras afectan su calidad de vida.

Habitantes de la comunidad de Trapiche Viejo, en el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, denunciaron el derrame de aguas residuales derivado de una falla en la red general de drenaje, problema que, aseguran, lleva aproximadamente un mes sin ser atendido.

De acuerdo con la denuncia difundida por Quadratín Veracruz este 27 de octubre, las aguas negras salen del sistema de drenaje y se extienden por distintos puntos de la comunidad, incluso hasta el interior de algunas viviendas, lo que ha generado molestias entre las familias afectadas.

Los vecinos señalaron que los malos olores permanecen durante gran parte del día y afectan sus condiciones de vida. Entre las personas que habitan cerca de las zonas afectadas se encuentran adultos mayores y personas con problemas de salud, por lo que urgieron a las autoridades a intervenir.

Ante esta situación, solicitaron al gobierno municipal y a las dependencias responsables de los servicios de agua potable y saneamiento que envíen personal para inspeccionar la red general de drenaje y realizar las reparaciones necesarias.

Hasta la publicación de esta denuncia, los habitantes pedían una respuesta para resolver la falla y evitar que las aguas residuales continúen extendiéndose por la comunidad.

Derrame de hidrocarburos en Veracruz: el caso del arroyo Chacalapa

A mediados de octubre, también se reportó la presencia de hidrocarburos en el arroyo Chacalapa, ubicado en el municipio de Jáltipan, al sur de Veracruz.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el incidente fue reportado el 13 de octubre, luego de que se detectara una sustancia con características de hidrocarburo cerca de las instalaciones de Petroquímica Mexicana de Vinilo (PMV) Minera.

Tras una visita de verificación realizada el 15 de octubre, las autoridades identificaron que el derrame se originó en un pozo de exploración de salmuera perteneciente a la planta de sal de PMV Minera.

Según el informe, las lluvias provocaron que el diésel depositado en el pozo se dispersara y recorriera aproximadamente 350 metros hasta llegar a un cuerpo de agua intermitente; posteriormente, avanzó alrededor de 2.5 kilómetros hasta alcanzar el arroyo Chacalapa.

Para frenar la propagación del contaminante, autoridades federales y estatales instalaron barreras y cordones oleofílicos. La ASEA y la Profepa informaron que el escurrimiento ya había sido contenido, mientras que la empresa realizaba labores para recuperar el diésel derramado.

Como resultado de la inspección, la Profepa impuso una clausura parcial temporal al establecimiento y ordenó el taponamiento y la reparación inmediata del pozo donde se originó el incidente. También estableció la elaboración de un programa de remediación ambiental, que deberá ser evaluado por la dependencia federal.

Durante la verificación, las autoridades señalaron que no encontraron derrames en las instalaciones de Petróleos Mexicanos en la zona.

Con información de Quadratín Veracruz.