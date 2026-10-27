¿Detuvieron a Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco? Esto sabemos del supuesto arresto en EU

Natalia Rezende habría sido detenida por autoridades de EU en Nueva York.

Natalia Rezende Moreira, expresidenta del DIF Morelos y esposa del exgobernador y actual diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, habría sido detenida hace un par de semanas en Estados Unidos.

La detención supuestamente ocurrió tras ser interceptada en un aeropuerto de Nueva York por transportar una fuerte suma de dinero en efectivo sin declarar, según información publicada por la revista Proceso y firmada por la periodista Estrella Pedroza.

De acuerdo con fuentes del entorno político de Blanco consultadas por El Financiero, la revisión derivó en una inspección secundaria, así como en una investigación migratoria y aduanera por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Aunque en Estados Unidos no está prohibido portar más de 10 mil dólares en efectivo o su equivalente, la ley federal exige declararlo obligatoriamente; la omisión de este requisito puede derivar en la incautación de los recursos y sanciones migratorias.

Hasta el momento no se ha revelado públicamente el monto exacto que transportaba Rezende Moreira, quien como justificación habría señalado que los fondos estaban destinados a una donación para una iglesia cristiana a la que pertenece desde hace varios años.

Tras el incidente, la CBP determinó su inadmisibilidad temporal en el país vecino y, según fuentes del Congreso de la Unión citadas por Proceso, Cuauhtémoc Blanco realizó gestiones para lograr su liberación.

Actualmente, Natalia Rezende ya está en México. Sin embargo, fuentes de Morena indicaron que el episodio habría derivado también en la revocación de su visa estadounidense.

Cuauhtémoc Blanco niega detención de su esposa

En un tono agresivo con los medios de comunicación, Cuauhtémoc Blanco negó las versiones sobre la detención de Natalia Rezende, y aseguró que se trata de un ataque político.

El exjugador del Club América informó que su esposa está en su casa con sus hijos, y que su familia está tranquila. Incluso ofreció a la prensa llamarla para corroborar que se encuentra bien.

“Me importa un cacahuate lo que diga la prensa”, declaró Cuauhtémoc Blanco en medio de la polémica, e insistió en que seguirá firme y dará la cara.

Finalmente, Blanco Bravo aseguró que tiene enemigos políticos, aunque no declaró si el tema tenía que ver con un ataque, y negó cualquier vínculo con la delincuencia.

Con información de Quadratín.