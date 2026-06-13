‘¡Te buscan en Cuernavaca!’: Aficionados encaran a Cuauhtémoc Blanco en el Estadio Ciudad de México

‘¡Te andan buscando en Cuernavaca!’: el momento que vivió Cuauhtémoc Blanco en el Mundial 2026. (Cuartoscuro)

La escolta especial de la Guardia Nacional que acompañó a Cuauhtémoc Blanco no fue suficiente para que los aficionados mexicanos lo llamaran “ratero” y recordaran los casos de corrupción que se detectaron durante su administración en Morelos.

Al salir del partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica, el ahora diputado federal por Morena vivió un amargo episodio: fue encarado por la afición.

De acuerdo con videos difundidos a través de redes sociales, el también exfutbolista y exseleccionado nacional tuvo que ser escoltado por las autoridades luego de que la multitud intentara acercarse a él durante su salida del recinto mundialista.

Aunque algunos seguidores lo reconocieron y corearon “¡El Cuau!”, los reclamos sobre su gestión no se hicieron esperar.

Entre la multitud, le reclamaron a gritos por su historial político como presidente municipal de la capital morelense.

“¡Te andan buscando en Cuernavaca, güey! ¡Te andan buscando en Cuernavaca, pinche perro, ratero! ¡Pinche ratero!”, se escucha en la grabación.

Previo al partido, Blanco había presumido en sus redes sociales una fotografía desde el estadio, enviando un mensaje a la afición.

“Mi consejo es: disfruten cada momento, apoyen a nuestra Selección y nunca dejen de creer. Porque los Mundiales pasan, pero los recuerdos duran para toda la vida”, escribió en redes sociales.

Los reclamos de los aficionados en el Estadio Ciudad de México reflejan la sombra de las acusaciones que persiguen a Blanco fuera de las canchas.

Su trayectoria política está marcada por constantes señalamientos de presuntos actos de corrupción, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito, tanto en su paso por la alcaldía de Cuernavaca como en el Gobierno estatal de Morelos.

A este historial de opacidad se suman polémicas que han cimbrado su carrera, como los intentos de desafuero promovidos por la Fiscalía General del Estado de Morelos.

También la polémica desatada en 2022 con la difusión de una fotografía en la que el entonces gobernador aparecía retratado junto a tres presuntos líderes del crimen organizado.

En mayo, autoridades morelenses detuvieron a Coinda ‘N’, excoordinadora de Enlace Financiero y extesorera del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo, durante la administración de Cuauhtémoc Blanco.

La exfuncionaria es señalada de diversos delitos por pagos irregulares a una empresa por más de 20 millones de pesos para la supuesta contratación de Alejandro Fernández para un concierto en la Arena Teques, evento que nunca se realizó.

Aunque no es la única irregularidad detectada al interior del fideicomiso en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, ya que Elizabeth ‘N’, exjefa del Departamento de Contabilidad del FILATEQ, habría desviado 19 millones de pesos.

A la par, fue detenido, Dionicio Emanuel ‘N’, exdirector general del fideicomiso, identificado como uno de los principales objetivos de la investigación por las irregularidades financieras detectadas durante su gestión.