¿Adiós a celulares en escuelas de Veracruz? Estas son las nuevas reglas a partir del 3 de noviembre

El uso de celulares y otros dispositivos electrónicos personales en las escuelas de Veracruz estará sujeto a nuevas restricciones a partir del próximo 3 de noviembre, como parte de una disposición nacional que busca mejorar la concentración de los estudiantes y fortalecer la convivencia escolar.

Ante la entrada en vigor de estas medidas, el Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Educación estatal (SEV), puso en marcha las jornadas ‘Aprender sin distracciones’, dirigidas a informar a docentes y padres de familia sobre los cambios.

La regulación está contemplada en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 22 de septiembre, que establece criterios para el uso responsable, seguro y educativo de teléfonos celulares.

La gobernadora Rocío Nahle García respaldó la medida y anunció que su administración trabajará en una normativa estatal para regular estos equipos, con el propósito de reducir las distracciones durante las clases.

Las autoridades educativas aclararon que la disposición no busca eliminar la tecnología de las escuelas, sino garantizar que su utilización responda a objetivos pedagógicos.

¿En qué escuelas de Veracruz se restringirá el uso de celulares?

Las nuevas disposiciones contemplan restringir el uso de teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales durante la jornada escolar en los siguientes niveles educativos:

Educación inicial.

Preescolar.

Primaria.

Secundaria.

El objetivo es evitar que su utilización interfiera con las actividades académicas y recuperar espacios para la interacción directa entre estudiantes y docentes.

¿Cuándo podrán utilizar celulares los estudiantes?

Aunque las nuevas reglas restringen el uso de dispositivos personales durante las clases, la disposición establece excepciones para situaciones específicas.

De acuerdo con la Secretaría de Educación de Veracruz, los celulares y otros dispositivos electrónicos podrán utilizarse en los siguientes casos:

Actividades pedagógicas: Cuando su utilización forme parte de una actividad educativa previamente programada.

Cuando su utilización forme parte de una actividad educativa previamente programada. Emergencias personales: En situaciones que requieran comunicación o atención inmediata.

En situaciones que requieran comunicación o atención inmediata. Necesidades de salud: Cuando el uso del dispositivo sea necesario por motivos médicos.

Cuando el uso del dispositivo sea necesario por motivos médicos. Discapacidad, accesibilidad e inclusión: Cuando estos equipos funcionen como herramientas de apoyo para los estudiantes.

Veracruz inicia jornadas para explicar las nuevas reglas sobre celulares

La primera sesión se realizó en el Instituto Tecnológico de Xalapa y reunió a 4 mil participantes, entre autoridades educativas, directivos, supervisores, asesores técnico-pedagógicos, madres, padres de familia y tutores.

Posteriormente, se llevó a cabo una segunda jornada en las instalaciones del Instituto Veracruzano del Deporte.

Durante los encuentros participaron especialistas en neurobiología y salud, quienes abordaron temas relacionados con el funcionamiento del cerebro, la dopamina, el descanso, las emociones y las relaciones personales.

También se presentó el Decálogo para Educación Básica, una herramienta diseñada para explicar los beneficios de limitar el uso de dispositivos electrónicos durante la jornada escolar.

La dependencia estatal señaló que estas actividades buscan preparar a las comunidades educativas para aplicar la regulación mediante un enfoque preventivo y formativo, con la participación de docentes, estudiantes y familias.

De esta manera, Veracruz busca avanzar en la implementación de las nuevas reglas sin excluir las herramientas digitales que contribuyan al aprendizaje y a la inclusión educativa.