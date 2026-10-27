¡A una victoria de la gloria! ¿Dónde ver Brewers vs. Rays EN VIVO HOY por la Serie Mundial MLB 2026?

Milwaukee Brewers busca conquistar su primera Serie Mundial en el juego 4 contra Tampa Bay Rays. (Fotos: IA / MLB).

Los Milwaukee Brewers están a nueve entradas de hacer historia, aunque los Tampa Bay Rays del mexicano Jonathan Aranda todavía tienen algo qué decir en el cuarto juego del Clásico de Otoño.

Estamos en un escenario inédito: ninguna de las dos franquicias ha ganado antes la Serie Mundial. Los Cerveceros disputaron su anterior edición en 1982, mientras que la última aparición de los Rays fue en 2020.

Si los Cerveceros ganan el cuarto partido, igualarán una hazaña que ningún equipo consigue desde 1976, cuando los Rojos de Cincinnati conquistaron la Serie de Campeonato de su liga y la Serie Mundial sin perder un solo encuentro.

Juego 4 de Milwaukee Brewers vs. Tampa Bay Rays: Fecha, horario, transmisión y sede

El juego 4 de Milwaukee Brewers vs. Tampa Bay Rays se disputa este martes 27 de octubre en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida, donde los Cerveceros tienen la oportunidad de asegurar el campeonato de las Grandes Ligas.

El encuentro comienza a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, y cuenta con opciones de transmisión por Canal 9, ESPN, ViX (TUDN), Disney+ Premium y MLB.TV.

Para este encuentro, Griffin Jax está programado como abridor de Tampa Bay, mientras que Milwaukee todavía no ha anunciado a su lanzador inicial.

Fecha : Martes 27 de octubre de 2026.

: Martes 27 de octubre de 2026. Horario : 18:00 horas (tiempo del centro de México).

: 18:00 horas (tiempo del centro de México). Sede : Tropicana Field, St. Petersburg, Florida.

: Tropicana Field, St. Petersburg, Florida. Transmisión por TV abierta: Canal 9.

abierta: Canal 9. Transmisión por TV de paga : ESPN.

: ESPN. Streaming : ViX (TUDN), Disney+ Premium y MLB.TV (con suscripción).

: ViX (TUDN), Disney+ Premium y MLB.TV (con suscripción). Estado de la serie: Milwaukee Brewers lidera 3-0 a Tampa Bay Rays.

¿Cómo llegan Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays al juego 4 de la Serie Mundial?

Milwaukee busca cerrar la serie después de eliminar 4-0 a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Tampa Bay, en tanto, llegó al Clásico de Otoño tras superar 4-2 a los Guardianes de Cleveland en la final de la Liga Americana.

Jackson Chourio conectó cuatro imparables durante la victoria 10-1 de Milwaukee en el tercer partido del Clásico de Otoño. (AP Foto/Chris O'Meara) (Chris O'Meara/AP Photo/Chris O'Meara)

Los Milwaukee Brewers llegan al cuarto juego con ventaja de 3-0 después de ganar los primeros dos encuentros en el American Family Field y de imponerse 10-1 este lunes, en su visita al Tropicana Field, donde registró 16 imparables frente a los tres de Tampa Bay.

El tercer juego tuvo como protagonista al venezolano Jackson Chourio, quien terminó de 5-4, con dos carreras anotadas y una impulsada. Su compatriota William Contreras conectó tres hits y produjo una carrera.

“Creo que se podría decir que fue uno de mis mejores juegos. Tomé cada turno como si pudiera ser el último y tratando de encontrar cualquier manera de embasarme”, declaró Chourio después del partido.

Robert Gasser permitió un solo hit en seis entradas durante el triunfo de los Cerveceros en el Tropicana Field. (AP Foto/Ashley Landis) (Ashley Landis/AP Photo/Ashley Landis)

Los Cerveceros también acumulan ocho victorias consecutivas en esta postemporada, con lo que igualaron el récord de triunfos seguidos en una misma edición de los playoffs.

¿Qué necesita Tampa Bay Rays para remontar la Serie Mundial 2026?

Los Tampa Bay Rays necesitan ganar cuatro partidos consecutivos para conquistar el campeonato, después de perder los primeros tres encuentros de la serie.

El equipo dirigido por Kevin Cash enfrenta un antecedente: de los 43 equipos que anteriormente quedaron abajo 3-0 en una serie de postemporada al mejor de siete juegos, solamente los Boston Red Sox de 2004 consiguieron remontar, cuando eliminaron a los Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

“Tenemos un asiento en la mesa. Tenemos que hacer algo con la ficha. Obviamente, lo único que podemos hacer es ganar mañana”, señaló Cash después de la tercera derrota.

Milwaukee también tiene una posibilidad estadística a su favor: de los 25 equipos anteriores que consiguieron una ventaja de 3-0 en la Serie Mundial, 21 completaron la barrida y los otros cuatro obtuvieron el campeonato en cinco encuentros.

Calendario de la Serie Mundial de la MLB 2026: Fechas y horarios de Brewers vs. Rays

Los juegos 5, 6 y 7 se disputarán únicamente si son necesarios.

Con información de EFE y AP.