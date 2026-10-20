Milwaukee Brewers vs. Tampa Bay Rays en la Serie Mundial 2026: Calendario, horarios, dónde ver y más

La Serie Mundial de 2026 tiene una historia especial por contar: Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays se enfrentan por el título de Grandes Ligas, pero ninguno ha levantado antes el Trofeo del Comisionado.

De este modo, dos equipos que han construido sus campañas lejos de las nóminas más costosas de la MLB buscan convertir su temporada en el primer campeonato de sus franquicias.

El Clásico de Otoño también pone frente a frente a dos de los mejores equipos de la campaña regular. Milwaukee llega después de eliminar a los Dodgers de Los Ángeles, mientras que Tampa Bay selló su boleto al vencer a los Guardianes de Cleveland.

En el caso de los Cerveceros, también representa el regreso a la Serie Mundial en 44 años, mientras que los Rays alcanzaron la instancia por última vez en 2020.

¿Cuándo empieza la Serie Mundial 2026 y dónde ver en México?

El primer juego entre los Rays y los Brewers se disputará el viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee. El encuentro comienza a las 18:00 horas del centro de México.

Para el público en México, las opciones para seguir la serie son TUDN a través de ViX en streaming y Canal 9 en televisión abierta; la suscripción de MLB.TV, ESPN mediante TV de paga y Disney+ Premium; y otras opciones de televisión de paga y streaming.

Milwaukee tendrá la ventaja de campo por haber terminado la temporada regular con el mejor récord de las Grandes Ligas. Los dos primeros juegos serán en su estadio; después, la serie viajará a San Petersburgo, Florida, para los siguientes tres encuentros, antes de volver a Milwaukee si se necesitan los juegos seis o siete.

Los juegos 5, 6 y 7 solo se disputarán si son necesarios.

¿Cómo llegan los Milwaukee Brewers y Tampa Bay Rays?

Los Cerveceros terminaron la temporada regular con 103 victorias y 59 derrotas, el mejor registro de la MLB y una marca histórica para la franquicia. En la Serie de Campeonato de la Liga Nacional barrieron 4-0 a los Dodgers, vigentes campeones, y aseguraron su primera aparición en el Clásico de Otoño desde 1982.

El venezolano Jackson Chourio, de 22 años, destaca en la ofensiva de Milwaukee, acompañado por William Contreras y Jake Bauers, elegido Jugador Más Valioso de la final de la Liga Nacional. El equipo también cuenta con el relevista dominicano Abner Uribe y con el lanzador Jacob Misiorowski, cuya recta supera las 100 millas por hora.

Tampa Bay avanzó tras vencer 4-2 a los Guardianes en la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Los Rays ganaron los últimos tres encuentros para cerrar la serie y se apoyaron en los cuadrangulares de Junior Caminero y Yandy Díaz durante el triunfo definitivo por 7-3.

Caminero, dominicano de 23 años, conectó 42 jonrones durante la temporada regular, mientras que Díaz también fue clave en la clasificación. El dominicano Freddy Peralta, reconocido como el Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato de la Liga Americana, forma parte de una rotación que buscará frenar a Milwaukee.