¿Dónde ver la jornada 13 de la Liga MX? Partidos, canales y horarios

La jornada 13 del Apertura 2026 se disputa el martes 20 y el miércoles 21 de octubre. (Fotos: IA / Liga MX).

La cima del Apertura 2026 tiene una prueba de fuego esta semana. Club América, líder del torneo, visita al Atlas, que marcha tercero y podría igualar a las Águilas en unidades si consigue la victoria.

Pero la jornada 13 de la Liga MX tiene más historias por seguir. Chivas de Guadalajara abre la actividad como favoritos en casa ante Necaxa; Tigres se mide con León; Pachuca recibe a Cruz Azul y Santos Laguna intenta alargar su racha de cinco victorias consecutivas frente a Pumas.

Jornada 13 de la Liga MX: fechas, horarios, canales y dónde ver los partidos

La actividad comienza el martes 20 de octubre con cuatro encuentros y continuará el miércoles 21 con otros cinco. Los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

América vs. Atlas: el partido que puede mover la cima de la Liga MX

El choque entre Atlas y América es uno de los encuentros centrales de la jornada. El equipo dirigido por Guillermo Almada llega como líder con 24 puntos y una ofensiva que suma 27 anotaciones en 11 partidos. El sábado anterior, venció 5-3 a León, un resultado que volvió a poner el foco en su capacidad para encontrar el arco rival.

América llega como líder del Apertura 2026 y visitará al Atlas en uno de los partidos más atractivos de la jornada 13. (EFE/Luis Ramírez). (Luis Ramírez/EFE)

Brian Rodríguez ha contribuido con cuatro goles y dos asistencias. Henry Martín suma siete tantos, mientras que el colombiano Miguel Borja está de regreso después de cumplir una suspensión y también aparece entre las opciones ofensivas del equipo.

El Atlas, tercero con 21 puntos, tiene la oportunidad de apretar la pelea por el primer lugar. Una victoria lo llevaría a 24 unidades, la misma cantidad que tiene América. El conjunto rojinegro, dirigido por el argentino Hernán Crespo, cuenta con Luis Esteves como una de sus referencias ofensivas.

Santos Laguna vs. Pumas: los Guerreros quieren prolongar su racha

Santos Laguna llega al partido contra Pumas con cinco victorias consecutivas. En su compromiso más reciente, los Guerreros vencieron 5-0 a Querétaro y se colocaron en el noveno puesto de la clasificación, con 16 puntos.

El siguiente reto es ante Pumas, que también suma 16 unidades y aparece en la undécima posición de la tabla. El equipo universitario cuenta con el portero Keylor Navas, uno de los nombres destacados de su plantel.

¿Cómo va la tabla general de la Liga MX?

América encabeza la clasificación con 24 puntos, seguido por Toluca y Atlas, ambos con 21. Guadalajara, Cruz Azul y Querétaro completan los primeros seis lugares con 20 unidades cada uno.

Hay una diferencia en el número de partidos disputados: América, Querétaro, Monterrey y Tijuana tienen 11 encuentros.

PJ: partidos jugados; G: ganados; E: empatados; P: perdidos; GF: goles a favor; GC: goles en contra; Dif.: diferencia de goles; Pts.: puntos.

Tabla de goleo de la Liga MX: ¿quiénes lideran?

Salomón Rondón, delantero venezolano del Pachuca, encabeza la tabla de goleo con 13 anotaciones en 988 minutos. Su registro equivale a un gol cada 76 minutos.

En segundo lugar aparece el brasileño Olavio Vieira Dos Santos Junior, de Pumas, con ocho tantos. Henry Martín, del América, comparte el siguiente escalón con Juan Francisco Brunetta, de Tigres, y Julián Simón Carranza, de Necaxa: los tres acumulan siete goles.

Con información de EFE.