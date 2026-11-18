El Tren Chepe registró un conato de incendio; usuarios captaron una columna de humo.

La empresa que opera el tren turístico Chihuahua-Pacífico (Chepe) confirmó que la tarde del martes se registró un conato de incendio en uno de los vagones del tren turístico cerca de la estación Témoris en el municipio de Guazapares, Chihuahua.

El accidente ocurrió a las 17:00 horas del martes 17 de noviembre en la Sierra Tarahumara, cuando el tren viajaba de Chihuahua hacia Los Mochis, Sinaloa.

La empresa Ferromex (Ferrocarril Mexicano) que opera y coordina el tren informó que no hubo personas lesionadas ni intoxicadas. Señalaron que fue una falla mecánica o calentamiento de un motor que le cayó Diesel, lo que generó una densa columna de humo.

El operador detuvo el convoy y se procedió a la evacuación de los pasajeros de una manera preventiva. La cuadrilla controló el incidente y 15 minutos después se reanudó el servicio hacia Los Mochis, con un retraso de dos horas.

Pasajeros que viajaban en el tren Chepe difundieron imágenes a través de videos en redes sociales del momento en que el humo salía de unos de los vagones uy la forma en que descendieron para evitar lesionados.

Algunos pasajeros se mostraron confundidos ante la situación, pero la mayoría esperó a que el personal del tren controlara la situación.

El hecho también fue reportado por habitantes de la zona, quienes observaron el humo y comenzaron a compartir videos e imágenes del incidente a través de redes sociales, donde rápidamente se generó preocupación por lo ocurrido.

El tren turístico conocido como Chepe cumple 65 años este mes de noviembre, tiempo en que no ha registrado accidentes fatales, salvo descarrilamientos con cero víctimas.

Fue inaugurado en 1961 por el presidente Adolfo López Mateos y une a los estados de Sinaloa y Chihuahua a través de la Sierra Tarahumara.

Desde sus primeros recorridos, este tren desafió lo que parecía imposible. 72 túneles, 39 puentes y 940 kilómetros de vía férrea fueron trazados entre barrancas profundas, montañas imponentes y climas extremos.

Lluvia, neblina, calor intenso o nieve: nada ha detenido al tren Chepe, que avanza firme desde hace más de seis décadas, riel por riel.