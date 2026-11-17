La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta a sus ciudadanos por los bloqueos de productores de maíz en varios puntos de Jalisco.

Las autoridades advirtieron a sus ciudadanos en la entidad que las protestas podrían “ser impredecibles”. Por ello, recomendaron evitar las zonas donde los agricultores mantienen bloqueos ante la falta de apoyo del gobierno mexicano al campo.

“Las autoridades de seguridad de Guadalajara informan que productores agrícolas están bloqueando carreteras en cinco localidades de Jalisco, fuera de Guadalajara, para protestar por la falta de apoyo gubernamental al sector agrícola”, se lee en la alerta emitida este martes 17 de noviembre.

¿Cuáles son los puntos bloqueados en Guadalajara?

Tan solo en Jalisco son cinco los bloqueos carreteros instalados por los productores:

Carretera Guadalajara – Colima: En el kilómetro 40

Carretera Guadalajara – Nogales: En La Venta de Astillero

Carretera Guadalajara – Ciudad de México: En la caseta de peaje de Ocotlán

Carretera La Barca – Atotonilco: Cerca del Hotel Krystal

Carretera Federal 80: En la caseta de peaje de Tepatitlán.

La Embajada estadounidense recordó a sus ciudadanos que cuentan con múltiples canales de asistencia en caso de requerirlo a través del número 5525792000, en México, o 301-985-8843, desde Estados Unidos.

Por último, hizo un llamado a sus ciudadanos a inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes.

Gobierno acusa a organizaciones de intentar gestionar apoyos del gobierno

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acusó que una de las organizaciones que convocaron a los bloqueos en Jalisco y otros estados del país pide que el gobierno entregue los apoyos económicos para su gestión; sin embargo, el gobierno federal mantiene una postura de no intermediarios.

“Los recursos van a dar directamente a los productores; hay que recordar que no se les entrega el recurso a las organizaciones. Hay una organización que se está movilizando, que está pidiendo eso, entonces, pues nosotros es que los apoyos van directamente a los productores”, dijo durante la mañanera de este 17 de noviembre.

En tanto, la funcionaria hizo un llamado a mantener el diálogo “pacífico y respetuoso” a través de las mesas de trabajo instaladas desde la institución que dirige.

“Lo que nosotros queremos decirle es que el gobierno de México tiene permanentemente abiertas las puertas para llevar a cabo un diálogo respetuoso y pacífico (...) entonces no tendrían por qué hacer estas movilizaciones, puesto que estamos siempre en la disposición de atenderlos”, sentenció.