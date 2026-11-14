Enfrentamiento en Ocotlán: Aseguran bodega con 18 camionetas y armamento en municipio de Jalisco

Tras el enfrentamiento, la civil y el agente heridos por impacto de bala recibieron atención médica, y se encuentran fuera de peligro. EFE

Personal militar y federal aseguró una bodega con 18 camionetas, prendas tácticas, insignias alusivas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y cartuchos útiles, en el municipio de Ocotlán, horas después del enfrentamiento armado registrado la tarde del jueves 12 de noviembre.

El inmueble se localiza sobre la calle Río Santiago, justo a espaldas del punto donde ocurrió la confrontación entre civiles y militares, en la colonia Riveras de Zula.

En el lugar se encontraron 18 camionetas, la mayoría de alta gama y algunas con aditamentos de blindaje, además de botas, vestimenta táctica y ocho cartuchos calibre 5.56 milímetros.

Enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco

El aseguramiento ocurrió después del enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y sujetos armados provistos de equipo táctico y armas, que dejó un saldo de dos presuntos agresores muertos, así como un militar y una mujer ajena a los hechos lesionados.

Los soldados se encontraron con dos camionetas tripuladas por sujetos fuertemente armados que presuntamente participaron en el robo de un vehículo. Los ocupantes hicieron caso omiso de la señal de alto, lo que derivó en una persecución.

Durante la persecución, los sujetos dispararon contra los uniformados, quienes repelieron la agresión. Posteriormente, los agresores chocaron uno de los vehículos, que terminó volcado.

Las autoridades federales investigan la posible relación entre el aseguramiento de la bodega y la balacera.

¿Qué aseguraron las autoridades tras el enfrentamiento en Ocotlán?

Durante la revisión preliminar del inmueble se localizaron 18 camionetas, en su mayoría de alta gama y algunas con blindaje artesanal.

También se aseguraron prendas tácticas y botas de uso militar, todas con insignias alusivas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, se incautaron ocho cartuchos útiles calibre 5.56 milímetros.

¿Cuál fue el motivo del enfrentamiento en Ocotlán, Jalisco?

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los elementos del Ejército atendían el reporte de un vehículo robado, y al llegar a la zona del reporte, habrían sido atacados por hombres armados, lo que provocó una persecución y la balacera.

Tras el enfrentamiento, la civil y el agente heridos por impacto de bala recibieron atención médica, y se encuentran fuera de peligro.

Además, las autoridades informaron que desplegaron un operativo por tierra y aire para localizar a los otros delincuentes que huyeron.