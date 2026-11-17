Al menos 12 municipios resultarían afectados por la construcción de centros de datos en Jalisco.

Colectivos ciudadanos y de defensa ambiental de Jalisco, conocido como el ‘Silicon Valley mexicano’, denunciaron que la construcción de una termoeléctrica destinada a ofrecer energía para la instalación de centros de datos “acelerará un proceso de industrialización intensiva” en zonas de gran fragilidad ambiental.

“Lo más preocupante es que hayan elegido un sitio tan frágil, incluso mucho más que lo que es la cuenca del río Santiago (el más contaminado de México). Son industrias de alto impacto (las que van a llegar)”, señaló a EFE Alan Carmona, integrante del colectivo ‘Un Salto de Vida’.

Los colectivos denunciaron que el gobierno estatal modificó documentos de impacto ambiental y de ordenamiento territorial para blindar el proyecto pese a las consecuencias que esto podría traer a los cuerpos de agua y el ecosistema de toda la región.

“Nos preocupa el ordenamiento a modo del territorio, haciendo una zona de sacrificio que va a ser bastante grande; son 12 municipios (los afectados), que son los que comprenden la región Lagunas”, dijo Víctor Morales, colectivo en defensa de Atotonilco el bajo.

¿Qué sabemos sobre la construcción de la central de ciclo combinado Guadalajara?

En septiembre, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció una licitación para construir la Central de Ciclo Combinado Guadalajara con capacidad para generar 480.50 Megawatts, una subestación de 400 kV y líneas de transmisión que iniciaría en noviembre de este mismo año y comenzaría operaciones en 2030.

El proyecto forma parte de la estrategia ‘Plan México’ para impulsar la relocalización de empresas internacionales y está respaldado por el gobierno de Jalisco.

La central termoeléctrica estará ubicada en un predio de 22.9 hectáreas dentro del Parque Industrial ‘Centro Logístico Jalisco’ en la región ciénaga del estado y en medio de la cuenca de la Laguna de Atotonilco, reconocida internacionalmente por su valor ecológico, biológico, hidrológico y cultural.

La mayor preocupación de los colectivos es que este tipo de proyectos requiere de grandes cantidades de agua en una laguna con un déficit de 2.3 millones de metros cúbicos de agua al año, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

‘Se utilizarán 24 litros por segundo de agua de reuso’

“Se estarán utilizando 24 litros por segundo que supuestamente saldrán de la planta de tratamiento del centro logístico; se va a necesitar mucha inversión porque es agua muy sucia”, explicó Carmona.

El secretario estatal de Energía, Manuel Herrera, defendió el proyecto y aseguró que no se abrirán pozos ni se va a tomar agua de la laguna, sino que se utilizará “agua de reuso”.

Jalisco se ha catalogado como el ‘Silicon Valley mexicano’ al albergar el nodo de tecnología, innovación y electrónica más grande de América Latina.