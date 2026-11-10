CFE ‘atraerá’ hasta 867 millones de dólares en mercados financieros para ampliar red eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) buscará captar hasta 867 millones de dólares mediante una nueva colocación de certificados bursátiles de su Fibra E, recursos que serán destinados a fortalecer y ampliar la Red Nacional de Transmisión (RNT), una de las infraestructuras estratégicas para garantizar el suministro eléctrico del país.

Mediante un comunicado, la empresa pública informó que este martes 10 de noviembre inició reuniones con inversionistas nacionales e internacionales para preparar una oferta pública subsecuente de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE), cuya colocación podría concretarse en los próximos días.

La operación contempla una oferta inicial estimada en 580 millones de dólares, aunque el monto podría incrementarse hasta 867 millones de dólares, dependiendo de las condiciones del mercado y del ejercicio de las opciones adicionales de colocación.

En particular, la CFE detalló que buscará colocar aproximadamente 451 millones de certificados bursátiles, con una opción de colocación adicional equivalente a 30 por ciento de la oferta base y una opción de sobreasignación de hasta 15 por ciento.

Los recursos obtenidos serán canalizados hacia proyectos de infraestructura de transmisión eléctrica, con el propósito de fortalecer la confiabilidad del suministro, facilitar la incorporación de energías limpias y contribuir a la seguridad energética del país.

Banco Mundial analiza participar en la colocación

Uno de los elementos más relevantes de la operación es el posible involucramiento de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), organismo perteneciente al Grupo Banco Mundial, que evalúa adquirir hasta 80 millones de dólares en certificados de la Fibra E.

De concretarse, esta participación representaría aproximadamente 13.8 por ciento de la oferta inicial de 580 millones de dólares, aunque la empresa aclaró que la inversión todavía se encuentra en evaluación.

La oferta global comprenderá un componente público en México, sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como un componente internacional dirigido a inversionistas institucionales.

BofA Securities, Citi y Santander actuarían como coordinadores globales de la operación, mientras que Actinver, BBVA y Goldman Sachs México participarían como intermediarios colocadores en el mercado nacional. BNP Paribas y Goldman Sachs también intervendrían en el componente internacional.

Además, la CFE indicó que, por primera vez desde 2018, las personas con una cuenta en una casa de bolsa podrán participar en una nueva emisión de la CFE Fibra E en el mercado primario, o aumentar su participación si ya son inversionistas.