¿Qué pasó con la CFE? Reporta pérdidas por 23 mil mdp en el tercer trimestre de 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrojó una pérdida neta de 23,310.25 millones de pesos en el tercer trimestre del año, comparada con la utilidad de 56,416.16 millones de pesos en igual trimestre del año anterior, en tanto que los ingresos fueron 1 por ciento inferiores, aun cuando el volumen de energía comercializada creció 3.4 por ciento.

“La diferencia respecto al mismo periodo de 2025 se explica principalmente por la menor utilidad cambiaria asociada a la valuación de obligaciones denominadas en moneda extranjera. Este efecto es de naturaleza contable y no representa una salida equivalente de efectivo”, explica la compañía en su comunicado.

La CFE reportó al cierre del tercer trimestre del año ingresos prácticamente estables que, al descontar mayores costos, derivaron en una contracción de la utilidad de operación a menos de la mitad de lo generado un año atrás, del orden de 18,354.01 millones de pesos, 53 por ciento inferior.

¿Por qué aumentaron los costos totales de CFE?

Los costos totales aumentaron 1.3 por ciento, principalmente por el efecto de la actualización actuarial de las obligaciones laborales y por mayores remuneraciones y prestaciones para el personal, pero las eficiencias obtenidas en energéticos y combustibles compensaron este efecto, según el comunicado de la CFE, en el que también da cuenta de reducciones en mantenimiento, materiales y servicios generales.

Los gastos financieros, del orden de 39,068.6 millones de pesos, y un aumento en impuestos a la utilidad, generaron una pérdida neta de 23,310.26 millones de pesos.

“La generación operativa, la reducción de gastos financieros y el fortalecimiento de la liquidez respaldan su capacidad para atender sus obligaciones, sostener la inversión productiva prevista en su Programa de Desarrollo 2026-2030 y garantizar el suministro confiable de energía eléctrica, en cumplimiento de su mandato de contribuir a la seguridad y la justicia energética del país”, detalla el comunicado.

¿Por qué disminuyeron los ingresos netos de CFE?

Los ingresos netos de 518,460 millones de pesos, que fueron 1 por ciento menores a lo del mismo periodo del año anterior por la disminución en los ingresos por venta de combustibles a terceros, derivado del comportamiento de los precios promedios del gas natural y a la disminución en los precios de las tarifas de venta en los sectores industrial y comercial.

El volumen de energía comercializada aumentó 3.4 por ciento, mientras que la gestión eficiente de los insumos redujo 6.3 por ciento los principales costos asociados con energéticos y combustibles; resultados que reflejan la capacidad de la empresa para atender mayor volumen de energía comercializada con eficiencia operativa y disciplina financiera.

La empresa reconoce el deterioro de las cuentas por cobrar bajo el modelo de pérdidas crediticias esperadas y en su balance general destaca una reestructuración de la deuda de corto plazo que disminuyó 4.2 por ciento a 79,287.5 millones de pesos, mientras que a largo plazo creció 5.5 por ciento a 422,028.05 millones de pesos.

Acumulados a septiembre, CFE recibió ingresos por 383,668.2 millones de pesos, que fueron 1 por ciento inferiores al año anterior y más de la mitad, el 55.2 por ciento, correspondieron al servicio que otorga al sector industrial, en tanto que el doméstico residencial fue el 27.4 por ciento del total.