Secretaría de Energía y CFE realizan visita conjunta a Laguna Verde y atestiguan proceso de recarga de combustible nuclear

En el marco de la política energética impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, realizaron una visita conjunta a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, ubicada en Alto Lucero, Veracruz, para atestiguar los trabajos que se desarrollan en esta instalación estratégica para el Sistema Eléctrico Nacional.

Durante el recorrido, ambas funcionarias pudieron atestiguar el proceso de recarga de combustible nuclear, una de las actividades de mayor relevancia técnica para la operación de la central, que se realiza de manera programada cada 18 meses.

Este procedimiento consiste en sustituir alrededor de una tercera parte de los ensambles de combustible que integran el núcleo del reactor, lo que permite mantener las condiciones necesarias para continuar con la capacidad de generación de electricidad de manera segura, eficiente y confiable. Durante este periodo también se realizan trabajos especializados de inspección y mantenimiento de los equipos e instalaciones, entre ellos la turbina de vapor.

La visita permitió conocer directamente el cumplimiento de los estándares de seguridad en la ejecución de estas maniobras y reconocer el trabajo de las y los especialistas de la CFE, cuya preparación y experiencia son fundamentales para la operación de la única central nucleoeléctrica del país.

Asimismo, constituyó un espacio de diálogo y coordinación entre la Secretaría de Energía y la CFE, en el que se refrendó el compromiso de mantener una comunicación cercana y un trabajo conjunto para atender las prioridades del sector eléctrico nacional.

Con dos unidades de generación, Laguna Verde desempeña un papel fundamental en el suministro de electricidad del país, al aportar 1600 MW de energía firme y sin emisiones de efecto invernadero al Sistema Eléctrico Nacional.

La Secretaría de Energía y la CFE reiteran su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer la infraestructura de generación eléctrica, garantizar su operación segura y contribuir a la seguridad energética de México.