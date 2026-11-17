Trabajadores del IMSS, Metro, CFE y productores agrícolas 'desquiciarán' la CDMX y distintos puntos carreteros del país.

El regreso del puente este martes será de caos vial en la Ciudad de México y distintas autopistas del país por marchas de campesinos, bloqueos carreteros, así como manifestaciones de trabajadores del IMSS y colectivos.

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se concentrarán a partir de las 8:30 horas frente al Senado de la República, sobre Avenida Paseo de la Reforma.

Como parte de sus demandas, continúan con la exigencia de garantizar la democracia sindical, respetar la autonomía de las organizaciones de trabajadores y abrir un diálogo con el Movimiento de Trabajadores del IMSS en resistencia, de acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

¿Qué exigen los trabajadores del Metro y de la CFE?

A las 9:00 horas, empleados del Sindicato de Trabajadores del Sistema Colectivo Metro (STC) marcharán a la Secretaría de Gobernación. Darán una conferencia de prensa para exponer la situación actual del Metro, como falta de refacciones, herramientas, mantenimiento, entre otras.

Además, personal del Movimiento Nacional del Sector Eléctrico marchará de la Estela de Luz a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los trabajadores exigen respeto a sus derechos adquiridos, en defensa de sus pensiones, certeza jurídica y a la no retroactividad de la ley.

¿Dónde habrá bloqueos carreteros por agricultores hoy 17 de noviembre?

Un grupo de campesinos anunció paros este 17 de noviembre a partir de las 8:00 horas en al menos 25 puntos carreteros de 5 estados debido a incumplimientos de acuerdos con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los estados con bloqueos carreteros serán los siguientes:

Guanajuato.

Jalisco.

Michoacán.

Querétaro.

Campeche.

Entre las quejas están pagos pendientes y garantías a los productores de maíz, por lo que habrá manifestaciones en dichas zonas.

Los bloqueos y paros carreteros convocados por la Confederación Agropecuaria de México y de acuerdo con información de NMás, tendrán como propósito exigir el cumplimiento de las siguientes peticiones pendientes:

Apoyo directo que asegure la rentabilidad del productor de maíz.

que asegure la rentabilidad del productor de maíz. Cubrir los pagos pendientes del trigo correspondientes al ciclo O-1 24-25.

Cubrir los pagos pendientes del maíz correspondientes al ciclo P-V 2026.

correspondientes al ciclo P-V 2026. Aplicar el seguro agrícola en zonas siniestradas y retroactividad de la cuota energética.

Eliminar lineamientos que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar mecanismos para cumplirlos.

que impiden la inscripción al PEUA 2027 o generar mecanismos para cumplirlos. Asegurar que productores tengan acceso al programa de precio justo para el trigo y el maíz.

Incluir el maíz amarillo no transgénico para consumo humano en los esquemas de apoyo de la Secretaría.

Al respecto, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que se mantienen pendientes de dicha movilización de productores y de sus demandas.

“Ha habido pláticas con ellos y, lo más importante, más que la mesa de trabajo, lo que ha habido es atención para los productores de aquella zona”, dijo durante la conferencia ‘mañanera’ de este martes.

Rodríguez reiteró que se mantienen las pláticas con los campesinos e hizo un llamado para que no realicen las movilizaciones.

“Los recursos van a dar directamente a los productores; hay que recordar que no se les entrega el recurso a las organizaciones. Hay una organización que se está movilizando, que está pidiendo eso, entonces, pues nosotros es que los apoyos va directamente a los productores”, agregó.