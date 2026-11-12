Caravana migrante ‘Dios con nosotros’ llega a Huixtla; más de 500 personas avanzan rumbo a CDMX

Más de 500 migrantes salieron de Tapachula y llegaron a Huixtla; buscan apoyo del Gobierno Federal y asilo en Estados Unidos.

Tuxtla Gutiérrez, Chis; 12 de noviembre.- La caravana migrante ‘Dios con nosotros’, formada en su mayoría por hondureños, llegó la mañana de este jueves a Huixtla, a unos 40 kilómetros de Tapachula. Este mismo jueves, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump amenazó con duplicar los aranceles a México si no la detiene.

El contingente descansa en Huixtla y podría reanudar la caminata esta noche hacia el próximo municipio, Escuintla, por la carretera costera. Esta caravana salió ayer miércoles de Huehuetán Estación alrededor de las 17:00 horas del miércoles, después de pasar ahí la noche en el parque 5 de Mayo. Caminan de noche y de madrugada para pernoctar durante el día, donde la temperatura puede alcanzar hasta los 40 grados.

Se calcula que son más de 500 personas los que salieron de Tapachula, el martes 10 de noviembre. Es la tercera caravana que sale de Honduras desde septiembre, y las dos anteriores no pasaron de Arriaga.

Este jueves hay dos caravanas en el país. Una que está en Arriaga, y aunque empezó con 500 a 600 personas, cada vez más son menos, se han dispersado.

Los integrantes de la caravana dicen que los animó el triunfo demócrata en las elecciones intermedias del 3 de noviembre en Estados Unidos.

En ambas caravanas hay numerosas víctimas de secuestro y de otros delitos en México que quieren pedir asilo en Estados Unidos. También hay personas deportadas y familias que cargan a sus hijos en brazos o los llevan en carriolas.

Más de 500 migrantes salieron de Tapachula y avanzan por la carretera costera de Chiapas; buscan llegar a la capital para solicitar apoyo del Gobierno Federal. (Benjamin Alfaro)

La caravana que salió el pasado sábado de San Pedro Sula, cruzó Guatemala y llegó a Tapachula el domingo 8 de noviembre. Ahí descansaron dos días en el Parque Bicentenario. En el camino se sumaron personas de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Venezuela, Cuba y Haití.

En Huehuetán, personal de la Jurisdicción Sanitaria VII atendió a migrantes con agotamiento, deshidratación y ampollas.

En septiembre y octubre pasados otros dos grupos centroamericanos caminaron unos 250 kilómetros por la costa chiapaneca. El INM los desintegró en Arriaga, en el límite con Oaxaca.

Esas caravanas se disolvieron cuando sus integrantes recibieron permisos de estancia temporal.

Desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, han salido 24 caravanas de la frontera sur. Ninguna llegó a su destino en el norte del país, y todas fueron dispersadas entre Chiapas y Oaxaca.

Migrantes que siguen en la zona fronteriza dijeron que en Honduras se organiza otra caravana, posiblemente más grande. No hay confirmación oficial de su tamaño ni de cuándo llegaría.

El primer destino de ‘Dios con nosotros’ es la Ciudad de México, a más de mil kilómetros, donde quieren pedir ayuda al Gobierno Federal. Hasta la frontera con Estados Unidos les quedan casi tres mil kilómetros.

La caravana migrante salió de San Pedro Sula, Honduras, cruzó Guatemala y llegó a Tapachula el 8 de noviembre. (Benjamin Alfaro)

Caravana migrante permanece contenida en Chiapas

Irineo Mujica, director de Pueblos Sin Fronteras, explicó en entrevista con Azucena Uresti que la caravana migrante salió de Honduras el pasado 3 de noviembre, en el contexto de las elecciones en Estados Unidos, con aproximadamente 500 personas. A este grupo se sumaron otras tres caravanas.

Sin embargo, aseguró que los grupos permanecen en Chiapas, debido a que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no ha permitido que continúen su recorrido por México y los mantiene contenidos en esa entidad. Según Mujica, las autoridades han deportado a la mayoría de sus integrantes a Guatemala.

El activista también atribuyó la migración a las condiciones económicas y sociales que enfrenta Centroamérica, entre ellas la inflación y el encarecimiento de los combustibles, factores que, dijo, han agravado la situación de quienes buscan salir de sus países.