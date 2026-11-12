Juez libera a integrantes de la banda ‘Los Arras’ detenidos durante operativo contra ‘El R2’

De igual forma, el juez concedió la libertad bajo reservas a meseros del restaurante Sabea y dos personas identificadas como comensales. (Foto: Cuartoscuro)

Un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco, determinó liberar a 15 de las 20 personas que fueron detenidas durante el operativo de oficiales especializados que capturaron a Rafael ’N’, alias “El R2”, a quien se considera operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El juzgador estableció que los 15 imputados continuarán el proceso en libertad, y deberán asistir el próximo domingo a la audiencia de vinculación. Previamente, permanecieron cuatro días bajo retención ministerial e investigación por parte del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General de la República.

¿Quiénes fueron los detenidos durante el operativo en Jalisco?

Luego de su audiencia de imputación, que se prolongó por más de 12 horas, obtuvieron su libertad los cinco integrantes de la agrupación de música regional mexicana “Los Arras”, identificados en las actuaciones como el acordeonista Eduardo Guzmán, el tubista Antonio, el bajista Fello Fredy, el baterista Diego y el vocalista Miguel, además de un miembro de su equipo técnico de nombre Luis.

De igual forma, el juez concedió la libertad bajo reservas a meseros del restaurante Sabea y dos personas identificadas como comensales, quienes se encontraban dentro del establecimiento al momento de la irrupción de los efectos de la Marina Armada de México, que actuaron con base en información de áreas de inteligencia.

Además, después de la toma individual de las declaraciones ministeriales, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva a los otros cinco coimputados, calificados por las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) como colaboradores directos y escoltas de Álvarez Ayala.

Estos cinco procesados permanecerán recluidos en el Centro de Readaptación Social de Puente Grande para enfrentar la imputación por la probable comisión de delitos contra la salud y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

¿Cómo fue la declaración de Rafael ‘N’, ‘El R2’?

Previamente, el juez declaró legal la detención de la totalidad de las 20 personas aseguradas durante la irrupción en el restaurante Sabea en las avenidas México y Terranova, en Guadalajara.

Mientras se registraba la comparecencia en el juzgado de control, Rafael ‘N’ sostuvo su audiencia inicial de forma telemática desde el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, donde continúa internado en estado grave.

Sin embargo, el considerado líder delincuencial no podía articular bien sus ideas; acostado sobre una camilla, en las imágenes se apreciaba con el brazo asegurado con vendajes, y respondía con dificultad a las preguntas que se le efectuaban.

En varias ocasiones se quedó dormido mientras hablaba, por lo que el juez determinó que no había condiciones para que se continuara con la audiencia, y determinó suspenderla para programarla en las próximas horas, si es que él también apodado “Barbas”, registra mejoría.

Fue intervenido quirúrgicamente por lesiones ocasionadas por proyectil de arma de fuego en el abdomen medio, en el brazo derecho y en el fémur izquierdo.