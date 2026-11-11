‘El R2’ no saldrá del hospital: Cancelan su traslado por estado de salud

El Ministerio Público Federal en Jalisco amplió el plazo constitucional para calificar la situación jurídica de 20 personas aseguradas durante el operativo para detener al líder delincuencial Rafael Álvarez Ayala, ‘El R2’ y/o ‘El Barbas’, quien se encuentra hospitalizado en calidad de ‘grave pero estable’, y esta condición impidió su traslado, al vencimiento del plazo constitucional para determinar el estado de su detención.

El narcotraficante, miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación, (CJNG), estuvo en el área de terapia intensiva del Hospital Civil de Guadalajara fray Antonio Alcalde, y se impidió desde el fin de semana la atención a público en general en urgencias médicas, por cuestiones de seguridad.

Al vencimiento del término ministerial, de 48 horas se dispuso de un amplio operativo de efectivos militares, de la Guardia Nacional y Marinos, que se disponían a trasladarlo a otro punto, sin embargo su estado de salud no es óptimo para movilizarlo, y se determinó extender el plazo para cerrar la carpeta de investigación y remitirlo ante un juez, al igual que las 20 personas que se encontraban dentro del bar Sabea, al momento del operativo para detenerlo.

‘El R2’ y otras personas allegadas llevaban dos días celebrando en un restaurante, donde también se impidió la salida de personal, que estuvo brindando servicio al delincuente y sus amigos.

Al momento de la irrupción de oficiales en el restaurante, Rafael y sus acompañantes recibieron a balazos a los integrantes de la Unidad Naval de Operaciones Especiales, y se dio un enfrentamiento en el que resultó herido en el abdomen, en el brazo derecho, y en el fémur izquierdo, por lo que fue remitido a recibir atención médica en el hospital público, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Un elemento de la marina también sufrió una lesión menor.

El delincuente y otros familiares relacionados en el grupo conocido como Los Rs, están señalados en casos de extorsiones a productores de aguacate en Michoacán y Jalisco, y con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Al momento, el personal oficial que resguardaría el traslado se encuentra apostado en la custodia del nosocomio, ante la previsión de actos de rescate, o de una nueva agresión por parte de alguna célula delictiva.

De esta manera, se prevé que el traslado de Rafael, y sus coacusados se verifique hasta el próximo jueves por la noche.

¿Quiénes son Los Arras?

Ante el Ministerio Público Federal se encuentran integrantes de un grupo de música norteña denominado Los Arras, y trabajadores del restaurante, además de escoltas y amigos del R2.

Es así que en la instalaciones de la FGR se registraron manifestaciones de familiares de los empleados y de los músicos, quienes estuvieron tocando música regional mexicana en exigencia de su liberación.

En redes sociales se invita a la solidaridad de seguidores de la agrupación y se señala que los asegurados son el acordeonista Eduardo Guzmán, conocido como “Tigrillo”; Antonio “El Arrayán”, encargado de la tuba; Fello Fredy, bajista; y el baterista Diego, conocido como “Batakito”. Además de Miguel el vocalista, y uno de sus colaboradores, de nombre Luis.

El repertorio del grupo consiste en canciones norteñas, composiciones originales y algunos corridos bélicos, entre los que destaca el tema titulado “Los lujos del R”.