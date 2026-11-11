Suspenden audiencia del ‘R2′: Estado de salud del líder del CJNG no permite comparecencia desde hospital

La audiencia de Rafael ‘N’, ‘El R2′, líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue suspendida la noche de este miércoles 11 de noviembre.

La suspensión de dicha audiencia, programada para que ‘El R2′ compareciera desde el hospital donde se encuentra internado, fue informada luego de que los médicos señalaran que el hombre no puede mantenerse consciente durante más de una hora.

El juez encargado de la audiencia determinó que el líder criminal no estaba en condiciones para presentarse debido a la somnolencia provocada por los medicamentos que le suministraron, aunque en un principio el personal de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) había facilitado las conexiones para su comparecencia en línea.

De acuerdo con Nmás, Rafael ‘N’, ‘El R2′ tiene asistencia de oxígeno, y ante su falta de disposición, el procedimiento continuará para los otros 19 detenidos el pasado 8 de noviembre en un restaurante de Zapopan, tras una fiesta del CJNG que duró 20 horas.

¿Cuál es el estado de salud del ‘R2′?

Tras el operativo en el restaurante Sabea, ‘El R2′, que intentó defenderse con un arma de fuego, recibió dos impactos de bala, uno en el pecho y uno más en la pierna. Esto provocó que, tras su captura, fuera hospitalizado debido a las heridas de bala. De hecho, salió en camilla de donde fue el operativo.

Actualmente se encuentra en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, se desconocen los procedimientos médicos que ha recibido hasta ahora.

Se esperaba que fuera trasladado este miércoles al área clínica del Penal de Puente Grande; sin embargo, debido a su estado de salud grave pero estable, no ha sido posible el traslado.

Por ahora no hay imputación contra el ‘R2′, a quien se le señala como el actual líder de ‘Los Rs’ tras la captura de su hermano Ramón Álvarez ‘El R1′, a quien se le señala de ser el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el 1 de noviembre del año pasado.

‘El R2′ está relacionado con narcobloqueos ocurridos en Guadalajara en 2012. Además, es buscado por Estados Unidos por delitos como tráfico de drogas, suministro de armas y municiones, extorsión a empresarios y productores, homicidios contra integrantes de cárteles rivales y protección logística y operativa de su brazo armado del CJNG.