Los Arras hacen ruido fuera de la FGR: Músicos protestan por detención tras operativo contra ‘El R2’

Los Arras, un grupo de regional mexicano, fueron detenidos durante el operativo contra 'El R2'., líder del CJNG (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO)

La detención de integrantes de Los Arras durante el operativo en el que fue capturado Rafael Álvarez Ayala, ‘El R2’, llegó hasta las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara, donde músicos se manifestaron para pedir información sobre sus compañeros y exigir su liberación.

La protesta se realizó con música regional mexicana afuera de la sede ministerial. Entre los asistentes estuvieron familiares, amigos y colegas de los detenidos, quienes acudieron para respaldar a los integrantes de la agrupación y solicitar que se revise su situación jurídica.

Los músicos fueron asegurados el pasado domingo 7 de noviembre, durante el operativo realizado en el restaurante Sabea, en Zapopan, donde ‘El R2’ permanecía con otras personas después de una celebración que se prolongó durante varias horas.

La manifestación reunió a músicos del regional mexicano que acudieron con sus instrumentos para acompañar la protesta. Los familiares de los detenidos señalaron que los integrantes de la banda habían sido contratados para tocar en el establecimiento y que su participación en la fiesta no significaba que conocieran a las personas que se encontraban ahí.

La detención ocurrió cuando elementos de la Secretaría de Marina ingresaron al restaurante para capturar a Rafael Álvarez Ayala, identificado como presunto líder de ‘Los Rs’, grupo criminal vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con operaciones en Jalisco y Michoacán.

¿A quiénes detuvieron durante el operativo contra ‘El R2′?

En el mismo operativo fueron detenidas otras 19 personas. Entre ellas estaban trabajadores del restaurante, escoltas, acompañantes del presunto delincuente y músicos de Los Arras, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

¿Quiénes son Los Arras, el grupo de regional mexicano detenido?

Los Arras es una agrupación de música norteña originaria de Guadalajara, Jalisco, que cuenta con aproximadamente siete años de trayectoria. Sus presentaciones incluyen fiestas privadas, bares y reuniones, con un repertorio de canciones norteñas, composiciones propias y corridos.

Entre los integrantes detenidos se encuentran Eduardo Guzmán, ‘Tigrillo’, quien toca el acordeón; Antonio ‘El Arrayán’, encargado de la tuba; Fello Fredy, bajista; Diego,‘Batakito’, en la batería, y Miguel, vocalista. También fue detenido Luis, integrante de su equipo de apoyo.

El nombre de la agrupación apareció en las conversaciones sobre el operativo debido a la coincidencia con ‘Los Rs’, la célula criminal encabezada por Rafael Álvarez Ayala, ‘El R2’. Sin embargo, familiares y músicos que acudieron a la protesta señalaron que el nombre Los Arras proviene de Antonio, conocido como ‘El Arrayán’, y que no tiene relación con el grupo delictivo.

La agrupación también ha compartido en sus redes sociales videos de interpretaciones de canciones del regional mexicano y corridos. Entre los temas de su repertorio se encuentra ‘Los lujos del R’.

La detención de los músicos también generó llamados de apoyo en redes sociales, donde seguidores de la agrupación compartieron mensajes para pedir que se esclarezca su situación.

De acuerdo con información publicada por El Financiero, los familiares y compañeros de Los Arras acudieron a las instalaciones de la FGR mientras los detenidos permanecían a disposición de las autoridades ministeriales.

El caso se desarrolla mientras Rafael Álvarez Ayala permanece hospitalizado en Guadalajara por las heridas que recibió durante el enfrentamiento con elementos de la Marina. Debido a su estado de salud, el Ministerio Público Federal amplió el plazo constitucional para determinar la situación jurídica de las 20 personas detenidas durante el operativo.