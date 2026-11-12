VIDEO: Liberan a hermana de diputado de Morena por estado de ebriedad y agredir a policías en Oaxaca

Martha Leticia Viveros Montalvo, hermana del diputado local de Morena, Benjamín Viveros Montalvo, fue detenida y posteriormente liberada tras protagonizar un altercado con policías municipales de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, durante el cual una agente habría sido agredida físicamente.

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles 11 de noviembre, luego de un incidente de tránsito registrado en las inmediaciones del Centro de Salud de ese municipio, cerca de una tienda Bodega Aurrerá.

De acuerdo con versiones difundidas en redes sociales, Viveros Montalvo se encontraba en aparente estado de ebriedad y acompañaba a otra mujer, identificada como la doctora Claudia, quien presuntamente conducía una camioneta involucrada en un choque.

En los videos que circularon en plataformas digitales se observa una confrontación entre las mujeres y elementos de la Policía Municipal, quienes intervinieron para controlar la situación. Durante el forcejeo, una de las agentes habría sido golpeada.

Tras el incidente, ambas mujeres fueron trasladadas ante las autoridades municipales para determinar su situación jurídica. Sin embargo, versiones señalan que Martha Leticia Viveros Montalvo recuperó su libertad pocas horas después y sin que se le fincaran responsabilidades.

¿Quién es Martha Leticia Viveros Montalvo?

Martha Leticia Viveros Montalvo se desempeñó como jefa de la Jurisdicción Sanitaria 06 Sierra, con sede en Tlacolula de Matamoros, cargo en el que enfrentó inconformidades de trabajadores del sector Salud.

En mayo de 2026, integrantes de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud realizaron protestas y bloqueos para exigir su destitución, al denunciar presuntos actos de abuso de autoridad, hostigamiento laboral y nepotismo.

En aquella ocasión, los manifestantes cuestionaron su permanencia en el cargo y señalaron su parentesco con el diputado local de Morena, Benjamín Viveros Montalvo.

Ahora, el incidente registrado en Santa Cruz Xoxocotlán vuelve a colocar a la exfuncionaria en el centro de la polémica, esta vez por su presunta participación en una confrontación con elementos policiales.