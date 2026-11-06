Madre de ‘El Cromo’ vuelve a prisión por homicidio de exdirector del Cobao en Oaxaca

El caso se remonta al 30 de mayo de 2023, cuando el directivo fue víctima de un ataque armado en el barrio Cantarranas. (Fiscalía Oaxaca)

La salida del Centro Penitenciario de Tanivet no significó el fin de los problemas judiciales para Asunción S. T., identificada como “Na Shio Terán” y señalada como madre de Iván V. S., alias “El Cromo”.

La mujer fue recapturada este viernes 6 de noviembre, luego de que agentes investigadores ejecutaran una nueva orden de aprehensión en su contra por su probable participación en un homicidio cometido en la región del Istmo de Tehuantepec.

La detención se realizó cuando abandonaba el centro penitenciario ubicado en los Valles Centrales de Oaxaca, donde había permanecido privada de la libertad durante 927 días.

¿Por qué detuvieron otra vez a la mamá de ‘El Cromo’?

De acuerdo con la información disponible, la nueva orden judicial está relacionada con el asesinato de Ricardo E. M., quien se desempeñaba como director del plantel 09 del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca (Cobao), con sede en San Pedro Tapanatepec.

El caso se remonta al 30 de mayo de 2023, cuando el directivo fue víctima de un ataque armado en el barrio Cantarranas, en ese municipio del Istmo.

La agresión, perpetrada con disparos de arma de fuego, provocó su muerte y dio origen a una investigación ministerial por el delito de homicidio calificado.

A partir de los hechos, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las diligencias correspondientes a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y reunir los elementos necesarios para esclarecer el asesinato.

Las indagatorias permitieron avanzar en la identificación de posibles responsables, hasta que se obtuvo el mandato judicial que dio lugar a la nueva detención de Asunción S. T.

Tras su aseguramiento, la mujer fue trasladada nuevamente al penal de Tanivet, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que deberá determinar su situación jurídica.

Esta nueva detención representa otro capítulo en la investigación de un crimen que conmocionó a la comunidad educativa de San Pedro Tapanatepec, debido a que la víctima ocupaba un cargo directivo en el sistema de educación media superior de Oaxaca.

¿Cómo fue la primera detención de la madra de ‘El Cromo’?

El historial judicial de Asunción S. T. también está relacionado con las investigaciones que las autoridades estatales han desarrollado sobre estructuras delictivas que operan en el Istmo de Tehuantepec.

La primera detención de la mujer fue dada a conocer por la Fiscalía estatal el 22 de abril de 2024, cuando agentes la localizaron en la Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza.

En aquella ocasión, la institución la identificó como un objetivo prioritario dentro de sus investigaciones por su probable participación en actividades de una célula delictiva con presencia en esa zona de Oaxaca.

Su nombre adquirió mayor notoriedad pública por el parentesco que se le atribuye con Iván V. S., conocido como “El Cromo”, señalado como presunto integrante y dirigente de una organización criminal que operaba en el Istmo.

Sin embargo, la nueva orden de aprehensión está relacionada específicamente con la investigación por el homicidio del exdirector del Cobao, ocurrido en 2023. Será la autoridad judicial la encargada de valorar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

La recaptura ocurre en un contexto de investigaciones y operativos de seguridad desplegados en distintos municipios del Istmo, donde las autoridades estatales han informado sobre acciones para identificar, detener y llevar ante los tribunales a personas presuntamente relacionadas con hechos violentos.

Por ahora, el proceso contra Asunción S. T. continuará ante las instancias correspondientes, mientras la Fiscalía busca esclarecer las circunstancias del asesinato de Ricardo E. M. y establecer las posibles responsabilidades penales.

La mujer mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional.