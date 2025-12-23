Erasmo Rodolfo Medina, exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, es asesinado: Recibió disparo en la cabeza

El exalcalde de Xoxocotlán, Oaxaca, fue asesinado por un comando armado que huyó al momento.

Erasmo Rodolfo Medina Ruiz, expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, fue asesinado la mañana de este martes 23 de diciembre afuera de su domicilio.

Los primeros reportes indican que el asesinato en Oaxaca ocurrió sobre la calle Moctezuma, en pleno centro del municipio, esto luego de que un comando de hombres armados lo interceptara y le dispararan a quemarropa.

El exalcalde recibió al menos un impacto de bala en la cabeza y murió en la zona de manera inmediata.

Elementos de Seguridad Pública y paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que Erasmo Rodolfo Medina Ruiz ya no contaba con signos vitales. Luego, la zona fue acordonada por policías municipales y estatales, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca inició las diligencias correspondientes.

¿Quién fue Erasmo Rodolfo Medina Ruiz?

Erasmo Rodolfo Medina Ruiz, asesinado a los 58 años de edad, fue presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán en administraciones pasadas, y era una figura conocida en la vida política del municipio.

Su asesinato provocó impacto entre vecinos, comerciantes y actores políticos de la región, quienes expresaron su preocupación por el clima de violencia que persiste en Oaxaca.

Testigos señalaron que los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se reporte la detención de alguna persona relacionada con el crimen. Las autoridades no han informado oficialmente sobre el móvil del ataque, aunque no se descarta ninguna línea de investigación.

El cuerpo del exalcalde fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras la Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Este homicidio se suma a una serie de hechos violentos registrados en la entidad en los últimos meses, lo que ha generado llamados de distintos sectores para reforzar las estrategias de seguridad y garantizar la paz en los municipios de Oaxaca.