Violencia vuelve a Uruapan: Incendian recicladora de plásticos presuntamente con bombas molotov

El ataque relacionado con el incendio en una fábrica de Uruapan se debe a presuntas extorsiones.

Una recicladora de plásticos fue atacada e incendiada en Uruapan, Michoacán, en un nuevo hecho de violencia en la localidad azotada por el asesinato de su alcalde, Carlos Manzo, en noviembre pasado.

Los hechos ocurrieron en la cabecera municipal de Uruapan este lunes 22 de diciembre, luego de que presuntamente un grupo criminal lanzara bombas molotov en contra de la recicladora.

Los reportes indican que el ataque pudo haber ocurrido debido a que los hombres que lanzaron las bombas molotov anteriormente intentaron extorsionar a la empresa; sin embargo, las autoridades aún no brindan una versión oficial sobre los hechos.

Tras el ataque y el incendio a la recicladora de plásticos, la planta quedó prácticamente destruida.

Los bomberos trabajaron por horas en las instalaciones ubicadas en la colonia 12 de Diciembre, en la Perla de Cupatitzio, y tras terminar sus labores no reportaron víctimas del ataque.

Durante las labores de los cuerpos de auxilio, elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para resguardar el perímetro y brindar seguridad al personal de emergencia.

Luego del fuerte incendio en la recicladora, las investigaciones iniciaron para deslizar responsabilidades. Ahora, fuerzas del orden se mantienen desplegadas en busca de los responsables del incendio.

En Uruapan se mantienen la estrategia Paricutín tras el asesinato de Carlos Manzo, cometido el pasado 1 de noviembre en una plaza pública.

Sin embargo, los hechos delictivos —extorsiones, homicidios y robos— no se han logrado frenar.

Los grupos delictivos operan en la región donde se produce la mayor cantidad de aguacate del país, esto pese a que desde hace semanas se implementó el ‘Plan Michoacán’ para contener la violencia, ya que los cárteles se disputan “la plaza” a sangre y fuego, dejando un clima de inseguridad y violencia.

SSP desactiva dos artefactos explosivos

En una acción coordinada entre autoridades federales y estatales, se desactivaron dos artefactos explosivos en Buenavista, Michoacán, mediante el esquema preventivo del Plan Paricutín, contra la violencia en Uruapan.

Los elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con el personal de la Guardia Nacional (GN), atendieron una denuncia ciudadana en la localidad de Paredes del Ahogado, sitio donde detectaron los citados dispositivos.

Los agentes especializados de manera inmediata implementaron un cerco de seguridad para evitar accidentes mayores.

Y posteriormente neutralizaron con éxito los explosivos improvisados, mismos que contenían una carga de alrededor de seis kilogramos de pólvora cada uno.