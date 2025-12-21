‘El legado de Carlos Manzo sigue’: Grecia Quiroz abre nueva farmacia gratuita en Uruapan

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó la apertura de una nueva farmacia gratuita en Uruapan, consolidando una de las iniciativas sociales más visibles del municipio y enmarcando su administración en la continuidad de programas estratégicos de salud pública.

El evento, ocurrido el sábado 20 de diciembre en la comunidad de San Andrés Coru, contó con la presencia de la diputada federal Lupita Arias, y simboliza un esfuerzo por ampliar el acceso a medicamentos a la población más vulnerable del municipio michoacano.

En un contexto político marcado por la violencia y la incertidumbre tras el asesinato del exalcalde Carlos Manzo en noviembre, Quiroz ha enfatizado que su gestión seguirá el rumbo trazado por el proyecto del Movimiento del Sombrero, con la salud y la seguridad como ejes centrales.

Su discurso destacó que la apertura de estas farmacias no solo responde a una necesidad de acceso a medicamentos, sino que forma parte de una visión más amplia de atención social y apoyo comunitario en el territorio.

El impacto social de la farmacia gratuita en Uruapan

La apertura de este nuevo establecimiento responde a una estrategia municipal que busca mitigar barreras de acceso a medicamentos esenciales, en especial para las familias con menores recursos.

Según reportes previos, estas farmacias ofrecen medicamentos básicos, atención médica primaria y orientación en salud, con el objetivo de fortalecer la asistencia sanitaria al nivel comunitario.

La continuidad de este programa tras la muerte de su impulsor, Carlos Manzo, representa no solo un gesto de fidelidad al legado del exedil, sino también una apuesta por consolidar políticas públicas que atacan problemas estructurales de acceso a medicamentos y salud preventiva en el municipio.

El respaldo ciudadano y político a Quiroz podría influir en la percepción pública de su gestión en los meses venideros.

Contexto político y retos de gobernabilidad

Grecia Quiroz asumió el cargo de alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo Carlos Manzo, designación avalada por el Congreso de Michoacán y respaldada por el llamado Movimiento del Sombrero.

Su gestión enfrenta retos tanto en materia de seguridad pública como en la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones.

En días recientes, Quiroz también ha denunciado presuntas extorsiones por parte de cuerpos de seguridad federales desplegados en el marco del Plan Michoacán, y ha exigido transparencia y respeto hacia los habitantes del municipio.

Estas tensiones ponen de manifiesto los desafíos para gobernar una región con alta incidencia delictiva, donde las políticas sociales y de seguridad deben articularse de forma efectiva para atender las necesidades ciudadanas.

Perspectivas y continuidad del programa

La nueva farmacia gratuita en San Andrés Coru es, según las autoridades municipales, una de varias farmacias inauguradas bajo este esquema. Sin embargo, no hay datos oficiales completos sobre el número total de farmacias abiertas hasta la fecha o sobre las cifras detalladas de beneficiarios atendidos en 2025 con este programa municipal.

La presidencia municipal ha enfatizado que este programa será reforzado, al tiempo que se coordinan esfuerzos con agencias locales de salud para asegurar su sostenibilidad y ampliar la cobertura en comunidades rurales y peri-urbanas de Uruapan.